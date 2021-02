A partir deste mês de fevereiro, a Unimed Londrina amplia sua rede de cuidados no DOM (Assistência Domiciliar) ao oferecer um novo serviço de cuidados paliativos aos seus clientes.

Com o nome Rede de Cuidados Humanizados, o objetivo do serviço é promover um atendimento especializado a pacientes com doenças oncológicas metastáticas (mesmo que ainda estejam em tratamento específico) ou para os que já se encontram sem possibilidade terapêutica.

“Este serviço quer auxiliar o paciente na busca pela independência e qualidade de vida e oferecer tranquilidade para seus familiares e cuidadores”, explica a gerente de DOM, Lucieire Ramon.

Os atendimentos realizados pela Rede de Cuidados Humanizados terão foco no impecável controle dos sintomas por meio de um plano terapêutico centralizado no paciente e seu familiar, desenvolvendo uma atenção criteriosa cuja abordagem compassiva e humanizada considerará os sofrimentos em todas as dimensões (física, psíquica, social e espiritual).

“Nossa equipe multidisciplinar é composta por duas médicas paliativistas, dois enfermeiros, dois técnicos de enfermagem e uma psicóloga”, detalha Dra. Raquel Ferreira Barcelos, médica paliativista do serviço.

Segundo a Dra. Heloisa Freire Marconato, médica que também integra a equipe da Unimed Londrina, o serviço visa a proporcionar um acompanhamento dos pacientes tanto na modalidade ambulatorial quanto domiciliar. “A definição da modalidade de atendimento dependerá da situação clínica e necessidade dos pacientes e familiares”, justifica.

Aos pacientes que se encaixarem na modalidade de atendimento ambulatorial, as consultas serão realizadas na nova Clínica de Oncologia da Unimed Londrina.

O serviço de Rede de Cuidados Humanizados deve ser solicitado por meio de um encaminhamento médico. O médico cooperado deve enviar o documento para o e-mail ou contatar a equipe responsável pelo telefone.

