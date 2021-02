Com aprovação da simplificação regulatória e flexibilização para estruturação e comercialização de contratos de seguros de danos massificados e para cobertura de grandes riscos, divulgada ontem pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a Thinkseg vai colocar no mercado “combos liga e desliga”, que vêm sendo idealizados ao longo dos últimos dois anos. “Só faltavam as normas do órgão regulador com a permissão para esse modelo de comercialização de produtos no Brasil”, diz o CEO da insurtech, Andre Gregori. “É um divisor de águas sem igual. O assunto, há dois anos, era objeto de conversas com o órgão regulador”, completa.

Para o CEO da empresa, a simplificação regulatória permite criar combos de seguros necessários à vida do consumidor, com melhor preço. Segundo Gregori, desde o início da operação da companhia houve a proposta de fazer algo para as pessoas expostas a vários riscos diariamente.

“Na Thinkseg sempre pensamos em um combo família, incluindo o seguro auto, residencial, celular e vida, por exemplo, com assinatura mensal, semestral ou anual. Esse pacote “liga e desliga” já deverá ser distribuído a partir de abril, por meio de nossos parceiros e também via nosso canal online. Logo em seguida, entraremos em ação com os corretores”, diz Gregori.

A insurtech é pioneira no desenvolvimento do seguro auto Pay Per Use (PPU), atualmente comercializado em parceria com a seguradora Generali. A organização inovou no mercado brasileiro ao trazer o conceito de modelo que possibilitar ao cliente pagar pelo seguro do carro conforme o quilômetro rodado pelo motorista. Desde 2016 esse modelo começou a se tornar popular nos Estados Unidos e alguns países da Europa, mas era inexistente no Brasil e na América Latina.

No Pay Per Use, o motorista paga uma assinatura mensal acrescida de um valor (em centavos) por cada quilômetro rodado. O preço do quilômetro varia de acordo com o algoritmo de precificação da Thinkseg. A telemática (telemetria) permite o acompanhamento, sempre respeitando a privacidade do cliente de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Em 2020, a empresa também foi a primeira insurtech a realizar a venda de um seguro pelo whatsapp no Brasil e está preparando a expansão de seu modelo “Pay Per Use” na América Latina, aproveitando a presença de sua investida ComparenCasa. Em 3 de fevereiro a Thinkseg foi aprovada pela Susep para atuar como seguradora dentro do modelo Sandbox.

N.F.

