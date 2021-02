O conceito de transformação digital tão comentado nos últimos tempos pode se resumir na reestruturação dos fluxos de trabalho e da comunicação de uma empresa por meio da tecnologia, melhorando seus processos, produtividade e a experiência do cliente. Nada mais é que um upgrade do negócio, utilizando as inovações tecnológicas para otimizar resultados. Esta tendência do mercado pode ser aplicada aos mais variados formatos de negócio e na área de corretoras de seguros não seria diferente.

Dentre todas as vantagens que a aplicação de novas tecnologias pode trazer nas empresas que utilizam esta abordagem, o ganho de produtividade certamente é um dos pontos mais relevantes. Afinal, negócios mais produtivos em sua grande maioria acabam tendo uma maior disponibilidade para dedicar seus esforços às oportunidades de melhoria efetivamente mais importantes como, por exemplo, o sucesso e fidelização da sua base de clientes.

Neste contexto, a formação de parcerias com empresas que oferecem ferramentas que agreguem tecnologia e agilidade à rotina da corretora de seguros é um excelente sinal das possibilidades de crescimento do negócio. Isso porque, na maioria das vezes, o ganho de produtividade representa lá na ponta um maior poder de competitividade no mercado.

Mas, e que ferramentas podem ser essas? Confira a seguir algumas possibilidades:

Parceria ou terceirização de serviços

A terceirização (ou outsourcing) em alguns processos na corretora de seguros é um fator que pode trazer muito mais agilidade em atividades dentro da empresa. Isso porque você poderá se conectar com outras empresas que carregam uma bagagem de expertise mais robusta na execução de determinados projetos e poderão te entregar de forma mais rápida algo que, se feito internamente, poderia levar mais tempo ou custar um valor mais alto na contratação de especialistas dedicados.

Alguns exemplos neste caso podem ser a gestão financeira e contábil, departamento pessoal, publicidade, assessoria jurídica, serviços de TI, entre outros.

Serviços de produtividade

Parece simples pensar nisso, mas muitas vezes perdemos um tempo considerável com funções que poderiam ser facilmente executadas ao utilizar as ferramentas adequadas para tal. Horas em uma calculadora quando uma planilha no excel resolveria vários cálculos mais rapidamente, a gestão manual das atividades da equipe quando uma plataforma como, por exemplo, o Trello, Monday ou Pipefy poderiam automatizar fluxos internos, dias perdidos em trâmites de assinaturas de documentos através do Correio ao invés de utilizar a assinatura de documentos online em plataformas como o DocuSign ou ClickSign.

Todos estes exemplos são oportunidades simples, fáceis de contratar e na maioria das vezes muito mais econômicas do que optar pelo modo “tradicional” de realizar tarefas. Em muitos casos, estas mudanças básicas podem trazer resultados surpreendentes no ganho de produtividade para uma cadeia de colaboradores dentro da corretora de seguros.

Inteligência Artificial

A tecnologia através da inteligência artificial em sua aplicação para as mais variadas necessidades precisará basicamente de dados para funcionar bem. Neste contexto, suas possibilidades dentro do mercado de seguros é muito ampla e abre um leque de opções de inovação. Isso porque em muitas corretoras a gestão dos dados já é digital, porém, nem sempre estes dados são analisados com alguma tecnologia que tenha um olhar direcionado para um melhor resultado.

Aqui, falando de I.A. de forma genérica, duas frentes surgem como as principais para a implantação:

Chatbots: tecnologia importantes para trazer agilidade focada no atendimento ao cliente interno e externo. Os comandos, linguagem e direcionamentos que o chatbot da sua empresa terá, são peça-chave para que o seu negócio alcance os números objetivados. A boa notícia é que esta tecnologia permite grandes níveis de personalização, criando textos desde a sua base, além de avatar, cores e outros tipos de elementos visuais altamente customizáveis e que remetem à identidade e personalidade da sua empresa. Conheça o Ezok Bot clicando aqui.

O uso de I.A. para ganhar produtividade: ferramentas como o Ezok Mail podem otimizar o trabalho dos corretores e analistas que precisam ficar monitorando os emails recebidos das seguradoras. A plataforma pode ler quase que instantaneamente diversos emails e gerar um relatório mostrando o que precisa de atenção e outras informações obtidas dessa análise.

Estes são apenas alguns exemplos de possibilidades dentro do desafio de agregar mais tecnologia às corretoras de seguros visando o ganho de produtividade da equipe e dos processos. É importante que a corretora entenda as soluções que estão surgindo e possa ter as mais adequadas no seu dia a dia para que o foco do negócio seja ajudar seus clientes a fazer a melhor escolha.

* Fonte: NSCTotal