Nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, a SulAmérica realizou a divulgação de seus resultados referentes ao quarto trimestre e ao ano de 2020. Os números são positivos e evidenciam o trabalho realizado pela companhia para manter o crescimento e cumprir seu papel de proteção e segurança, mesmo durante um período tão atípico. As receitas operacionais atingiram R$ 5,3 bilhões no último trimestre de 2020, alta de 6,6% em relação ao mesmo período de 2019, totalizando R$ 20,0 bilhões no acumulado de 2020, aumento de 6,3% em comparação ao ano anterior.

“Conscientes do impacto da pandemia, assumimos desde o início uma postura proativa para acelerar inovações, manter nosso nível de atendimento e produtividade”, aponta Gabriel Portella, presidente da empresa. “Os investimentos em tecnologia e inovação nos permitiram antecipar tendências e comportamentos, com uso cada vez maior de ferramentas digitais estamos gerando mais valor e fazendo a diferença para nossos beneficiários. Em 2020, investimos um total de R$ 312 milhões em projetos estratégicos e de inovação, valor 67% superior aos investimentos realizados em 2019, dos quais R$ 188 milhões por meio das despesas administrativas do exercício”, completou.

O resultado operacional consolidado do ano é outro destaque, com margem bruta operacional de R$ 2,6 bilhões em 2020, crescimento 18,2% em relação ao anterior. “O ano de 2020 reforçou a solidez operacional da SulAmérica. Tivemos um desempenho consistente, com crescimento de receitas e do resultado operacional, impulsionado pelo segmento de Saúde e Odonto, que apresentou importante aumento de beneficiários. O resultado operacional antes do resultado financeiro, excluindo também as despesas com depreciação, EBITDA, cresceu 35%, atingindo R$ 1,2 bilhão. Neste período de juros tão baixos, a ênfase nesta performance operacional é fundamental”, destaca Ricardo Bottas, vice-presidente de Controle e Relações com Investidores da companhia. “Em 2021, vamos buscar acelerar esse ritmo de crescimento”, garante.

O lucro líquido das operações continuadas, desconsiderando o segmento de Auto e Massificados, cuja venda foi concluída em julho/2020, foi de R$ 797,2 milhões em 2020, menor que o ano anterior em função da queda da taxa de juros. Já o lucro líquido total reportado foi de R$ 2,3 bilhões no ano, considerando o lucro obtido na venda das operações de Auto e Massificados no 3º trimestre de 2020, o maior da história de 125 anos da empresa. Ao lado dos corretores de seguros e o elevado nível de retenção de clientes, a seguradora encerrou 2020 com mais de 7 milhões de clientes.

Saúde física e emocional

A SulAmérica encerrou 2020 com 4,2 milhões de beneficiários em Saúde e Odonto, e o crescimento nas carteiras de planos coletivos de saúde foi de 6,1% ou mais 130 mil membros. “A companhia ainda adicionou mais de 90 mil beneficiários com a aquisição da Paraná Clínicas, idealizada, realizada e concluída dentro do ano, denotando nossa capacidade e agilidade para viabilizar novas aquisições, inclusive em parcerias que estejam alinhadas com nossa estratégia” enfatiza Bottas.

As receitas operacionais de saúde cresceram 6,5% e a margem bruta de saúde e odonto evoluíram 22,8% em 2020, atingindo R$ 2,5 bilhões. “A resiliência de nossa operação de Saúde e Odonto pode ser verificada, além da evolução dos beneficiários e das receitas, com nossa performance da sinistralidade. Por meios da nossa estratégia de gestão de saúde, em que mesmo considerando os relevantes custos com a Covid-19, que superaram os R$ 810 milhões, cerca de 4,4 pontos percentuais da sinistralidade, conseguimos entregar uma sinistralidade anual de 76,9%, 2 pontos percentuais inferior a de 2019”, diz Portella.

No contexto da pandemia, a SulAmérica, por meio de diversas iniciativas já existentes de atendimentos digitais baseadas na estratégia do Cuidado Coordenado, conseguiu garantir o atendimento de seus beneficiários. Em 2020, foram realizados 641 mil atendimentos, dos quais 528 mil, a distância, entre teleconsultas e terapias, pelo Médico na Tela.

Saúde financeira

Nos segmentos de negócios com foco em saúde financeira, também houveram avanços importantes no último ano. A SulAmérica Investimentos fechou o ano com R$ 45,9 bilhões de ativos sob gestão, estando entre uma das maiores gestoras independentes do país. Em 2020 concluiu um importante investimento estratégico, com aquisição de participação na Plataforma Digital de Investimentos Órama, que apresentou relevante crescimento no ano com quase R$ 11 bilhões de ativos sob custódia, mais de 170 mil contas abertas e participação relevante no processo de educação financeira e democratização dos investimentos no país, propósito integrado com o conceito de Saúde Integral.

Em Previdência, as reservas atingiram R$ 9,4 bilhões, 17,2% superiores em relação a dezembro de 2019, impulsionadas, principalmente, por um saldo positivo de portabilidade líquida de aproximadamente R$ 700 milhões no ano. As receitas operacionais de previdência privada expandiram em 12,0% frente a 2019, refletindo o aumento das receitas nos produtos PGBL (+15,7%) e VGBL (+10,6%).

Já na operação de seguro de vida, as receitas operacionais do segmento apresentaram importante recuperação no último trimestre do ano, com aumento de 6,9% em relação ao 4º trimestre de 2019 e de 3,0% em relação ao 3º trimestre de 2020, totalizando R$ 130,2 milhões. No ano, as receitas com seguro de Vida somaram R$ 494,5 milhões, uma redução de 2,1% em relação a 2019 em função principalmente dos efeitos da Covid-19, notadamente sobre as vendas de seguros viagem.

Compromissos corporativos: qualidade e sustentabilidade

A busca pela qualidade e os investimentos em melhoria contínua da experiência do cliente se refletiram em ótimos indicadores e prêmios voltados para atendimento ao consumidor. Em 2020, a SulAmérica foi reconhecida pelo Prêmio Reclame Aqui, conquistando, pelo segundo ano consecutivo, o título de Melhor Atendimento em Planos de Saúde do Brasil pelo voto popular. A companhia também conta com uma das melhores notas do setor no indicador Reclame Aqui: 8,3.

Da mesma maneira, a jornada em temas ambientais, sociais e de governança (ASG) resultou em grandes reconhecimentos no último ano: a seguradora foi confirmada no ICO2, Índice Carbono Eficiente da B3, formado por ações de empresas do IBRX-100 que são transparentes nas suas práticas de gestão de gases de efeito estufa (GEE), e também no Índice CDP Brasil de Resiliência Climática.

Mais recentemente, a companhia ingressou no Bloomberg Gender-Equality Index, que acompanha o desempenho das empresas de capital aberto comprometidas em apoiar a igualdade de gênero; além do Sustainability Yearbook 2021, anuário com as companhias de melhor desempenho em sustentabilidade do mundo organizado pela agência de análise de risco Standard and Poor’s (S&P) Global.

“Vejo a SulAmérica alinhada em seu propósito e novo posicionamento de marca aos temas ASG. Acreditamos que ter uma sólida estratégia de integração desses aspectos nas nossas operações e negócios é fundamental para o nosso contínuo crescimento sustentável”, afirma Portella, referindo-se ao conceito de Saúde Integral, que coloca as saúdes física, emocional e financeira de mãos dadas para uma vida plena e segura no presente e no futuro. “A empresa ampliou o conceito de saúde e propõe um novo olhar sobre o cuidado. Ter Saúde Integral está em total harmonia com os anseios da sociedade neste momento, em que ainda estamos combatendo a pandemia, mas com a certeza de um futuro promissor. Estamos aqui para apoiar a sociedade, nossos corretores, clientes, prestadores e colaboradores. Temos consciência de nossa responsabilidade e não medimos esforços para promover o desenvolvimento de todos”, conclui o executivo.

N.F.

Revista Apólice