EXCLUSIVO – O principal objetivo do seguro para acidentes pessoais é cobrir eventos externos, súbitos e involuntários que causam lesão física ao segurado. Ou seja, proteger e garantir indenização em casos de acidentes que ocasionam a morte e invalidez permanente total ou parcial do cliente.

Para auxiliar os entregadores, categoria que vem se mostrando fundamental em tempos de pandemia, diversas startups têm oferecido esse seguro para seus parceiros. Uma delas é o iFood, que junto com a MetLife e a MDS disponibiliza a proteção de maneira gratuita para os colaboradores durante todo o período de trabalho.

Para os parceiros que utilizam moto, após a última entrega do dia, a cobertura é estendida por mais uma hora e até 30km do local da última entrega. Já para os que realizam entregas com bicicletas, patinete ou a pé, o período de extensão é de duas horas, considerados os mesmos 30km do local da última entrega. Para todos os parceiros, o seguro fica restrito aos modais utilizados para a entrega.

Segundo Thiago Amorim, gerente de Riscos e Seguros do iFood, “a empresa está sempre desenvolvendo iniciativas que melhorem a experiência e o dia a dia dos entregadores e que garantam sua segurança e proteção. Por isso, estamos sempre atentos às necessidades dos parceiros e há um time dedicado à criação e implantação de iniciativas para melhorar a experiência dos parceiros, baseados em escuta ativa e constante”.

Ramon Gomez, VP Employee Benefits da Metlife, afirma que oferecer o seguro é uma contribuição direta no processo de retenção, fidelização e engajamento na organização. “Esta é a comprovação de que estamos contribuindo com a transformação do mercado de benefícios. Parcerias importantes como esta vão totalmente ao encontro do nosso propósito de democratizar o acesso a proteção”.

O seguro oferecido cobre até R$100.000 em caso de invalidez permanente total/parcial ou morte. Para acidentes pessoais, a indenização é de até R$ 15.000 em despesas médicas, hospitalares e odontológicas, para atendimento emergencial e de urgência; curativos, suturas e gesso em caso de quebra de ossos ou luxação, exames como radiografia ou ressonância, assistência odontológica emergencial e cirurgias resultantes do acidente.

Outra startup que também está disponibilizando a proteção para os parceiros é a Delivery Much. Em caso de invalidez ou despesas médicas, o próprio entregador será o beneficiado. Já em caso de óbito, 50% é destinado ao cônjuge e 50% é pago aos herdeiros legais, conforme previsto por lei. O seguro não se estende a outras pessoas que porventura estejam na motocicleta no momento da ocorrência.

De acordo com Pedro Judacheski, CEO e founder, a missão da empresa é democratizar o delivery através do empreendedorismo e valorizar as pessoas. “Essa iniciativa faz parte de um conjunto de ações que visam entender as necessidades destes profissionais autônomos. Com a expansão do mercado de entregas no interior do Brasil, os entregadores estão em busca das plataformas que oferecem o maior conjunto de vantagens para realizarem seu serviço com segurança, tendo a garantia de que se uma eventualidade ocorrer ele e sua família estarão seguros”.

Nicole Fraga

Revista Apólice