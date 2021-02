A Sompo Seguros acabou de implementar duas novidades que trazem mais benefício e segurança aos clientes do seguro Vida Individual. A companhia dobrou as opções de cobertura de Doenças Graves, além de reduzir pela metade o tempo de carência dessas coberturas nos planos disponíveis.

A seguradora já disponibilizava dois planos que contemplavam dez tipos de doenças graves e que observavam uma carência de 180 dias. A partir de agora o segurado conta com quatro modalidades de planos, que abrangem até 20 diferentes tipos de patologias e podem ser contratados conforme a necessidade e perfil do cliente. Além disso, todos os planos têm apenas 90 dias de carência.

No Plano Básico, são indenizáveis cinco tipos de doenças graves: Acidente Vascular Cerebral Agudo, Câncer e Melanoma, Cirurgia de Revascularização do Miocárdio, Infarto Agudo do Miocárdio e Insuficiência Renal Terminal.

No Plano Estendido são indenizáveis dez tipos de doenças graves: as cinco do Plano Básico mais Paralisia de Membros, Diagnóstico de Surdez, Perda Total da Fala, Diagnóstico de Cegueira e Transplantes de Órgãos.

No Plano Especial são indenizáveis 16 tipos de doenças graves: as dez citadas nos planos anteriores mais: Alzheimer, Embolia Pulmonar, Esclerose Múltipla, Doença de Parkinson, Cirurgia de Válvula Cardíaca e Queimaduras Graves.

Já no Plano Master são indenizáveis 20 tipos de doenças graves: todas as 16 citadas nos planos anteriores mais: Cirurgia da Aorta, Implante de Marcapasso, Doenças do Neurônio Motor e Angioplastia Coronariana.

Vale considerar que a cobertura de Doenças Graves garante a indenização ao próprio segurado, caso seja diagnosticada uma das patologias contempladas do plano contratado. Esta cobertura não é uma antecipação e, uma vez paga a indenização, os valores contratados para as demais coberturas permanecem inalterados. “Outro detalhe importante é que a indenização não precisa ser, necessariamente, utilizada para custear as despesas com o tratamento da doença em questão. O segurado tem a liberdade de utilizar esse valor da forma que melhor lhe convier”, afirma Diana Aparecida de Araújo, superintendente Técnica de Vida da Sompo Seguros.

“A ampliação das coberturas do seguro Sompo Vida Individual chegam com o intuito de atender à crescente demanda dos segurados por essa categoria de produto. Ao disponibilizar quatro diferentes opções de plano que contemplam quantidades progressivas de patologia, flexibilizamos as opções de contratação para o produto estar adequado a diferentes perfis de segurados, bem como para expandimos as oportunidades de negócios para os parceiros corretores de seguros”, ressalta Edglei Monteiro, diretor Comercial de Saúde e Vida da empresa.

N.F.

Revista Apólice