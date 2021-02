A Sharecare Inc. adquiriu a doc.ai, plataforma de inteligência artificial que acelera a transformação digital no setor da saúde.

“A promessa da inteligência artificial na área de saúde vai muito além da identificação de padrões de comportamento ou mapeamento de condições”, disse Jeff Arnold, fundador, presidente e CEO da companhia. “Seremos capazes de promover uma cultura de compartilhamento de cuidados que impulsiona a melhoria em todo o ecossistema – de metas de saúde pessoal ao bem-estar de comunidades e pesquisas médicas. A integração da tecnologia corporativa da doc.ai na plataforma Sharecare nos permite desvendar o valor dos dados de saúde de uma forma atraente, impactante e escalonável, ao mesmo tempo em que avançamos em nossa missão compartilhada de acelerar a transformação digital na área de saúde.”

Por meio da aquisição da doc.ai, a Sharecare agrega à sua equipe mais de 70 engenheiros com 11 PhDs que desenvolveram tecnologias e produtos que permitem aos clientes lançar serviços mais rapidamente e com custos reduzidos. A empresa de tecnologia em saúde também está incorporando a liderança executiva da doc.ai, incluindo os co-fundadores Sam De Brouwer e Walter De Brouwer. Outros gerentes seniores também serão integrados à equipe de liderança da empresa.

“Nos últimos cinco anos, trabalhamos incansavelmente para promover melhores resultados em saúde para as gerações atuais e futuras por meio de dados acessíveis, IA e infraestrutura, e hoje temos a sorte de nos juntar à equipe excepcional e com ideias inovadoras semelhantes às nossas na Sharecare”, disse Sam De Brouwer. “Estamos fortemente comprometidos em construir soluções que priorizem a privacidade que gerem valor demonstrável para os usuários finais e estamos entusiasmados com a oportunidade de escalar esse trabalho sob a visão de Jeff e por meio da extensa base de clientes da Sharecare.”

Jeff Arnold acrescenta ainda: “Na Sharecare, temos um histórico bem documentado de alavancagem de tecnologia para trazer inovação escalável necessária para a saúde e, com esta aquisição, estamos entusiasmados em não apenas adicionar tecnologia e talento excepcionais da doc.ai à companhia, mas também capitalizamos imediatamente nossos esforços complementares em serviços digitais como o Unwinding Anxiety e Serenity (produtos de ambas as empresas com foco em saúde emocional) e Verified Health Security (em parceria com a Forbes Travel Guide) e Passport doc.ai (soluções voltadas ao gerenciamento da saúde no retorno as atividades sociais e profissionais) enquanto abrimos caminho para colaboração futura com a Anthem, Inc., empresa líder em benefícios para a saúde.”

Nos últimos cinco anos, a doc.ai trouxe soluções digitais para o setor de saúde que rapidamente ficaram em primeiro lugar no que diz respeito a atendimento das necessidades do mercado. Tais produtos aumentam o envolvimento e personalização, expandem o acesso e ajudam organizações de saúde, incluindo a Anthem, a aumentar o ritmo da inovação e criar caminhos para melhores resultados na área da saúde. Colaborando com doc.ai desde 2018 para ajudar a impulsionar seu desenvolvimento digital, a Anthem usa a plataforma doc.ai, seu portfólio de tecnologias e serviços de software de inteligência artificial para conduzir a personalização de seus ativos digitais e criar valor aprimorado para seus usuários.

Através desse relacionamento significativo com a doc.ai, a Anthem agora se torna uma parceira estratégica da Sharecare como parte da transação e Rajeev Ronanki, vice-presidente sênior e diretor digital da Anthem, se juntará ao conselho de diretores da Sharecare.

“Vimos em primeira mão o impacto quantificável que doc.ai causou na transformação digital da saúde e – dada sua aquisição pela Sharecare – estamos entusiasmados com a oportunidade de ampliar nosso sucesso coletivo em nossas extensas bases de clientes e ofertas de produtos”, disse Ronanki da Anthem. “Ambas as organizações estão incansavelmente focadas no usuário final e têm visões compartilhadas de aplicação de tecnologia para fornecer uma experiência proativa, preditiva e personalizada. Juntos, estamos unidos em nosso objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar dos consumidores, bem como simplificar a experiência de saúde por meio da inovação. ”

Os termos financeiros do negócio não foram divulgados. A aquisição está sujeita às condições habituais e regulatórias de fechamento, e a finalização está prevista para ocorrer no primeiro trimestre de 2021.

King & Spalding LLP está atuando como consultor jurídico e a J.P. Morgan Securities LLC está atuando como consultor financeiro da Sharecare para esta transação. L2 Advogado, P.C. está atuando como consultor jurídico da doc.ai com suporte regulatório da Foley & Lardner LLP.

Revista Apólice