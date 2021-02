O fornecimento de serviços de assistências em apólices de seguros já é algo bastante consolidado pelo mercado, especialmente no ramo Residencial. Segundo um levantamento, cerca de 90% desses produtos oferecem algumas facilidades como serviços de encanador, eletricista e colocação de prateleiras e painéis, por exemplo.

A novidade agora é a oferta de serviços de assistência atrelados em seguros de bicicleta. Na Argo Seguros, os produtos vão muito além das tradicionais coberturas contra roubo e furto qualificado, acidentes/danos à bike e danos causados a terceiros (Responsabilidade Civil).

“Ouvimos corretores e clientes e percebemos que existe uma preferência do segurado por determinados benefícios. Hoje a maioria dos nossos seguros de bicicleta já saem com serviços básicos de assistência residencial e de inspeção domiciliar, além de outros bastante diferenciados. Talvez por isso tenhamos comercializado mais de 50 mil apólices de bike em 2020”, revela Daniel Camargo, Coordenador de Property e Engenharia da companhia.

Entre esses serviços exclusivos estão, por exemplo, vigilância, fixação de antenas, consultoria orçamentária, substituição de telhas e, como grande diferencial, desentupimento de tubulação de esgoto e caixa de gordura. Já a Inspeção Domiciliar conta com revisão de instalação elétrica; verificação de possíveis vazamentos; lubrificação de fechaduras e dobradiças; limpeza de caixa d’água, de calhas e de ralos e sifões; rejuntamento; caçamba; dedetização, dentre outros.

Além dessas opções, o Bike Mulher, seguro especialmente desenhado para as ciclistas, oferece também assistência Nutricional Pessoal (perfil alimentar, modelo de cardápio e nutrição diárias); Inspeção Kids (com orientação e dicas sobre cuidados domésticos; instalação de protetores nas tomadas, grades de segurança e de telas nas janelas; colocação de travas nas gavetas e vasos sanitários etc); orientação psicossocial e personal fitness para auxiliar em um melhor condicionamento físico e qualidade de vida.

“No Bike Mulher, agregamos uma série de benefícios que nenhuma outra seguradora do setor oferece e isso faz toda a diferença na hora da venda pelo corretor. Há uma crescente conscientização sobre a importância dos seguros e dos serviços de assistência pelo consumidor, tanto que estamos trabalhando com o objetivo de oferecer mais vantagens, sem falar, é claro, na própria proteção patrimonial, já que o seguro pode ressarcir parte ou a totalidade do seu bem, de acordo com as condições estabelecidas em contrato”, concluiu.

Vale lembrar que entre os serviços de assistência considerados básicos pela Argo, existentes no Seguro Bike tradicional e no Bike Mulher, estão mão de obra elétrica e hidráulica, além de serviços de chaveiro e vidraceiro.

N.F.

Revista Apólice