A Seguros Unimed disponibilizou um novo benefício aos seus clientes individuais do seguro de vida: a telemedicina, sem cobrança adicional. O serviço é realizado em parceria com a Docway e oferece consultas para orientações gerais de saúde, com possibilidade de agendamento prévio via Central de Atendimento (3003-6291).

A novidade passa a integrar as assistências oferecidas aos segurados e também é válida para os novos contratos. “O objetivo é que o cliente possa ser acolhido, receba as primeiras orientações e, se necessário, seja direcionado para um atendimento com especialistas”, explica Flávio Sá, gerente Comercial do ramo vida na seguradora. Ainda segundo ele, “a ação faz parte dos movimentos da Seguradora baseados no cuidado e na proteção das pessoas, especialmente em tempos de pandemia”.

Especialista em soluções de saúde e proteção financeira há 31 anos, a Seguros Unimed também oferece o serviço de teleorientação médica 24h aos seus clientes do ramo saúde desde março de 2020. A solução tem sido a âncora da estratégia assistencial da empresa para enfrentamento à crise de Covid-19 no país.

Mercado em crescimento

Os meses de pandemia têm provocado dificuldades para muitos brasileiros: queda na renda, desemprego e perda de pessoas da família. Diante desse cenário, nota-se no mercado um novo olhar para a importância do seguro de vida, especialmente no planejamento financeiro familiar. Segundo a Susep (Superintendência de Seguros Privados), o segmento apresentou alta de 11,3% no acumulado até dezembro de 2020, se comparado ao mesmo período do ano anterior.

“Notamos um movimento positivo no ramo vida, especialmente nos últimos meses. O seguro é fundamental no planejamento do futuro, agregando segurança diante de imprevistos, como doenças, afastamento das atividades profissionais e a falta de pessoas queridas”, avalia Flávio Sá.

N.F.

Revista Apólice