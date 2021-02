EXCLUSIVO – Adquirir uma casa é um dos maiores sonhos do brasileiro. Comprar um imóvel próprio muitas vezes requer anos de dedicação, sendo necessário poupar dinheiro e abrir mão até do lazer da família. Para proteger tamanho investimento, o seguro residencial pode ser uma opção barata e que garante serviços de assistência.

Além de proteger o imóvel contra incêndios, queda de raios e explosões, enchentes e até roubo ou furto, o seguro também oferece diversos serviços como encanador, eletricista, chaveiro, conserto de eletrodomésticos da linha branca, desentupimento, substituição de telhas entre outras.

Por conta do isolamento social, que é necessário devido à pandemia da Covid-19, muitas pessoas não estão saindo de casa e querem contar com a assistência disponibilizada pelo seguro. As seguradoras continuaram oferecendo normalmente esses serviços aos seus segurados, que precisam continuar sendo atendidos mesmo durante a quarentena.

No seguro residencial da Porto Seguro, o plano inicial de serviços é gratuito e já conta com serviços emergenciais como chaveiro, encanador, eletricista, reparos em eletrodomésticos como máquina de lavar roupas, geladeiras e fogões. Outros planos possuem também instalação de ventilador de teto, varal, prateleiras e suporte de TV, contendo mais de 40 serviços disponíveis. “Os seguros voltados à residência passaram a ser mais procurados em 2020 e devem continuar sendo solicitados em 2021. Isso se deve ao novo comportamento do consumidor, que passou a estar mais tempo em seu lar, aproveitando, melhorando e cuidando dos espaços, já que ele se tornou o centro de nossas vidas”, afirma Marcel Tornero, gerente de Ramos Elementares da companhia.

Já na Bradesco Auto/RE, os serviços mais requisitados por clientes do produto Residencial Sob Medida foram encanador, eletricista, chaveiro, conserto de eletrodomésticos da linha branca, check-up do imóvel e limpeza de caixa d’água e calha. A seguradora já atingiu a marca de 10 mil atendimentos mensais em serviços. De acordo com Saint Clair Lima, diretor da empresa, o principal desafio do mercado é inserir a cultura da conscientização do seguro. “As seguradoras devem investir continuamente em coberturas, assistências e serviços cada vez mais personalizáveis, de acordo com a necessidade, estilo de vida e moradia de cada consumidor. Essa customização torna o produto cada vez mais atraente para a sociedade”.

Segundo Rogério Santos, diretor de Produtos Massificados da Sompo Seguros, a oferta de serviços de assistência já se tornou um fator importante como impulsionamento para a busca de um seguro residencial, fazendo com que as seguradoras estejam mais presentes na vida do cliente. “Ainda há uma longa jornada para o produto, com muito potencial de expansão do índice de contratação, aliado ao fato de que há uma demanda para expansão do mercado imobiliário no Brasil. Somente cerca de 15% dos imóveis residenciais contam com um seguro. Esta é uma oportunidade para os corretores de seguros fidelizarem a clientela, expandirem e rentabilizarem suas carteiras”.

Patricia Siequeroli, diretora de Seguros Gerais da Mapfre, destaca que o seguro residencial protege o cliente mesmo em período de férias, no qual o segurado se ausenta de sua residência habitual, por até 30 dias ou mais tempo, mediante consulta. “Além disso, disponibilizamos a opção de contratação para residências de veraneio, garantindo total proteção para estes imóveis que são utilizados para lazer e descanso e com todas as opções de coberturas que contemplam no produto convencional, bem como assistência 24hrs”.

Nicole Fraga

Revista Apólice