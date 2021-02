Oferecer tranquilidade em um momento de dificuldade. Essa é a prerrogativa de um seguro de vida. Diferentemente do que muita gente imagina, uma apólice não é paga apenas em casos de morte ou invalidez. A cobertura também pode ser usada em vida, quando existe o diagnóstico de doenças graves, como o câncer, por exemplo. O propósito é trazer um alento, que pode ajudar a custear o tratamento ou suprir a família financeiramente diante da impossibilidade do trabalho autônomo.

Na data em que se celebra o Dia Mundial de Combate ao Câncer, 4 de fevereiro, este assunto vem à tona. O evento, que tem por objetivo conscientizar sobre a doença, acende a necessidade da prevenção. O gerente Nacional Seguros de Pessoas e Assessorias da Sancor Seguros, Rafael Leonel, destaca as vantagens de se adquirir uma proteção para este tipo de eventualidade. “Os benefícios ofertados são inúmeros, principalmente pelo recebimento de um capital segurado em um momento delicado. O valor pode ser empregado no custeio do tratamento, mas não é regra, já que não há necessidade de comprovação da forma como a indenização será usada”, ressalta.

Portanto, o seguro é um instrumento que pode garantir a tranquilidade da família de uma maneira geral. “Sabemos que no momento do diagnóstico de uma doença grave há um impacto. A doença consome não somente a saúde do paciente, mas também os recursos financeiros da família. É neste momento que o seguro se torna um grande aliado”.

A apólice tem carência de 60 dias para doenças graves. Passado este período, pode ser utilizada sem preocupações. A comprovação do diagnóstico é realizada de forma simples, através de relatório médico, que deve ser apresentado pelo segurado na abertura do processo de sinistro. “Todo procedimento é digital, não havendo necessidade de envio de documentação física. Assim que há a comprovação dos dados, o sinistro é regulado em até 15 dias”, destaca Leonel.

Na Sancor Seguros, a contratação dos produtos Vida Individual, que oferecem a modalidade de cobertura para doenças graves, registrou alta de 28% em 2020. Segundo o executivo, a expectativa é de crescimento ainda maior em 2021. “Nossa estratégia é seguirmos focados no aumento da comercialização dos seguros individuais. Estamos implementando novas ferramentas e buscando mais formas e parceiros para distribuição dos produtos, com a finalidade de protegermos ainda mais pessoas. Também estamos investindo na personalização das coberturas para levar proteção adequada para cada necessidade”.

Além de câncer, a cobertura por doenças graves assegura o pagamento de indenização em caso de transplantes, doenças cardiológicas e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

