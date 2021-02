A chegada de um ano novo sempre desperta a vontade de organizar as finanças, se planejar para conseguir honrar com os gastos que estão por vir e ainda fazer uma reserva. Para quem tem carro, uma despesa muito comum e que precisa ser renovada a cada 12 meses é o Seguro Automóvel, modalidade que está entre as mais populares entre os brasileiros. Mas o que muita gente não sabe é que é possível personalizar a apólice, escolhendo exatamente as coberturas de que precisa. Desta forma, protege-se o veículo contra sinistros importantes e ainda economiza.

“Consumidores têm necessidades particulares, próprias ao seu estilo de vida, como distância entre trabalho ou faculdade e residência, estado civil ou se a pessoa costuma viajar frequentemente, por exemplo, e precisa de um plano sem limite de quilometragem para assistência 24hrs. Por isso, montar um seguro personalizado é interessante, visto que se consegue adaptar a apólice para cada realidade”, explica Leandro Vasco, diretor do Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste).

Há também diferenças na cobertura entre quem mora sozinho e não compartilha o veículo e para quem o divide com outras pessoas, para quem utiliza o carro para trabalhar com transporte por aplicativo ou táxi e até para visitar clientes ou transportar mercadorias. “Existem ainda as necessidades particulares para cada tipo de veículo. Há planos de coberturas e serviços específicos a depender do seu tipo de farol, por exemplo (convencional, xenônio ou led), ou se há teto solar/panorâmico, entre outros detalhes”, completa Vasco. Ou seja, as possibilidades de adaptação são muitas.

A flexibilidade também se estende após o contrato firmado, já que é possível fazer alterações na apólice sempre que for preciso. “Essa alteração é chamada de endosso, quando pode ser incluída alguma cobertura ou serviço novo que o cliente passou a necessitar, como no caso de um novo trabalho que inclui viagens constantes, ou na mudança para o home office, que acarreta a redução do tempo de circulação do carro, entre várias outras possibilidades”, afirma o diretor.

O mais indicado, segundo Vasco, é que o proprietário do veículo consulte um corretor de confiança, que poderá cruzar os seus dados, características e estilo de vida para encontrar a seguradora que disponha do produto que atenda suas necessidades da melhor forma, formatando uma apólice que o manterá seguro em qualquer circunstância.

N.F.

Revista Apólice