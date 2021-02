Em 2021, todos os proprietários de veículos estarão isentos do pagamento do seguro obrigatório DPVAT. A medida foi anunciada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Apesar da dispensa do pagamento da taxa, todos os motoristas ainda estarão protegidos em casos de acidentes, porém o seguro cobre apenas danos pessoais (morte, invalidez ou despesas médico-hospitalares) e com um limite de cobertura que pode ser insuficiente. Para garantir mais segurança e tranquilidade é importante contratar também um seguro de automóvel.

O seguro auto oferece proteção contra roubo ou furto e a danos causados por incêndio acidental, colisão, queda de objeto sobre o veículo, inundação e também danos em consequência de acidentes aos pneus ou à pintura. “O produto também possui cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa, onde a seguradora paga as despesas caso o motorista segurado seja responsável por algum acidente que resulte em danos materiais ou corporais a outras pessoas”, afirma Luiz Carlos Gama, diretor executivo da Bancorbrás.

Segundo Gama, a contratação do serviço é a melhor forma de diminuir uma eventual perda financeira causada por uma ocorrência contra pessoas e bens materiais. “O seguro auto, além de oferecer assistência 24 horas, permite que os clientes personalizem o produto de acordo com as necessidades do cliente”, finaliza.

N.F.

Revista Apólice