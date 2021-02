O Santander colocou no ar ontem, 23 de fevereiro, o novo Auto Compara, plataforma 100% digital para cotação, comparação e contratação de seguro para carro e moto. Além de oferecer a venda online de proteção para o veículo, o objetivo da corretora de seguros digital do banco é transformar a experiência do cliente no processo de contratação, com uma operação simples. A jornada completa, do preenchimento de dados pessoais, informações do carro ou da moto, até a efetivação da compra, pode ser feita em apenas três minutos.

O Auto Compara chega ao mercado com parcerias firmadas com seis seguradoras do País: HDI, Liberty, Sompo, Tokio Marine, Zurich e Allianz (que a partir deste ano conta também com toda a carteira da SulAmerica).

A novidade é a possibilidade de contratar diretamente o seguro, de forma rápida, simples e 100% online, além de uma inteligência artificial que serve de consultoria para apoiar o cliente na escolha mais adequada ao seu perfil.

A contratação tradicional de um seguro exige que o dono carro ou moto responda a pelo menos 45 perguntas. Já na plataforma do Auto Compara, após preencher somente informações como o nome, CPF, endereço, marca, ano e modelo do veículo o usuário recebe, em apenas dez segundos, cotações das seguradoras parceiras.

Para desenvolver a nova plataforma, o Santander priorizou três diferenciais competitivos: jornada ágil, linguagem simples e o modelo de contratação end to end, que permite ao cliente resolver todas as etapas de uma só vez e em um único lugar.

“A ideia que a maioria das pessoas tem sobre contratação de seguros, e com razão, é de um processo lento, burocrático, rodeado de perguntas e termos de difícil entendimento. A Auto Compara é o oposto dessa visão. Criamos um processo de poucos cliques, mais simples e ágil do que, por exemplo, comprar uma passagem aérea”, afirma Rogério Souza, chief Digital Officer da corretora.

A empresa oferece ainda assessoria para a escolha do produto mais indicado para cada perfil de cliente e uso do veículo. Isso porque o melhor seguro apresentado na plataforma nem sempre é o mais barato, mas o mais adequado ao usuário. Para ajudar nessa escolha, a inteligência artificial do portal faz os cálculos para o cliente e seleciona a opção mais indicada, considerando fatores importantes como valor, parcelamento e franquia.

“Nossos pilares são simplicidade, rapidez e transparência. Este último é um desafio à parte no mercado de seguros: enxergar exatamente as reais necessidades de cada cliente e oferecer a proteção ideal. Não estamos falando de entregar apenas preço, mas sim valor agregado. Simplificar a oferta de seguro auto é o caminho para gerarmos este valor”, comenta Ronaldo Rondinelli, CEO da Auto Compara. O executivo lembra que há casos em que diferenças mínimas de valor podem garantir maior comodidade e vantagens a quem contrata. “Essa é a primeira onda de um marketplace que trará benefícios, soluções e informação a nossos clientes. Estamos só começando, em breve teremos mais novidades”, conclui o CEO.

N.F.

Revista Apólice