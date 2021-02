A Sabemi firmou parceria com a OWTS, holding catarinense especializada em vendas, tecnologia e seguros, para comercialização de apólices de seguros de pessoas. A iniciativa busca oferecer soluções aderentes às demandas de mercado, com planos que possuem custo-benefício acessível para a população em geral.

De acordo com o head de Seguros da seguradora, Rodrigo Pecoraro, a abertura de novos canais de distribuição faz parte da estratégia de expansão da companhia, iniciada no primeiro semestre de 2020. “Para dar suporte ao crescimento acelerado da empresa, a Sabemi busca constantemente construir alianças estratégicas com parceiros que atuem em sinergia com o nosso modelo de negócio. É o caso da OWTS, que traz uma visão inovadora sobre os canais de vendas e de relacionamento com os clientes. Estamos confiantes de que essa parceria nos levará a novos patamares de atuação dentro do mercado de affinity, com projeção de um expressivo crescimento nos próximos anos”, afirma Pecoraro.

Para o Presidente da OWTS, Marcelo Vieira, a parceria também representa um movimento importante de expansão da holding. “Nós vamos agregar os conhecimentos da Sabemi na área de seguros com nosso know how em vendas e tecnologia”, acrescenta Vieira.

N.F.

Revista Apólice