A everis tem um novo diretor de relações com os consumidores (head de Customer), o executivo Ricardo Cury. Na nova função, Cury terá o desafio de apoiar os clientes entender suas demandas de negócios e as expectativas de mercado consumidor, contribuindo com ideias e estratégias de vendas, marketing e relacionamento digitais capazes de estabelecer e estreitar as relações com diferentes públicos, reforçando a cultura de foco no cliente (Customer Centric) por meio de múltiplos canais digitais. Além disso, o novo diretor trabalhará para criar negócios que tragam valor às empresas-clientes da everis e aos seus clientes, identificando os melhores caminhos para desenvolver novos horizontes de desenvolvimento dos negócios.

“Meu desafio é tornar as relações das empresas com os clientes ainda mais sinérgicas, interativas e produtivas, entendendo suas expectativas mercadológicas e dos consumidores. Isso porque só assim conseguirei contribuir para a adoção de estratégias digitais assertivas que impactarão nos negócios e aumentarão as receitas, além de serem capazes de ganhar a fidelidade das pessoas e gerar vendas, com redução de custos, ganhos de produtividade e de rentabilidade”, afirma Cury.

Para do Raphael Bueno, sócio responsável por Digital Strategy da everis Brasil, a experiência do novo diretor de Customer em planejamento estratégico, marketing digital, ferramentas digitais disruptivas e analíticas, CRM, Omnichannel, mídias sociais e e-commerce será fundamental para aperfeiçoar as soluções tecnológicas de negócios oferecidas aos clientes.

“Cury é um profissional experiente, que vem dedicando a sua carreira a criar e implementar estratégias mercadológicas bem-sucedidas, apoiando-se em ferramentas de marketing digital disruptivas. Não tenho dúvida de que se tornará internamente os olhos e a voz dos nossos consumidores, exigindo que continuemos nos dedicando à inovação e oferta de soluções customizadas para cada companhia, com a intenção de ajudar a encantar e reter os consumidores por intermédio de jornadas de consumo mais satisfatórias e interessantes”, afirma Bueno.

Com 15 anos de experiência nas áreas de marketing de empresas dos setores de banking, seguros, telecomunicações e utilities, Cury atuou, anteriormente, como diretor de Marketing Digital da Accenture para a América Latina e da agência Salem, assim como gerente sênior de Marketing da Minuto Seguros.

