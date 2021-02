A Randon Ventures, unidade de investimentos e aceleração de startups das Empresas Randon, anunciou o aporte no Grupo Delta, referência nacional em tecnologia e serviços para o segmento de seguros e transportes. A companhia investirá R$ 13 milhões, maior valor aplicado desde a sua entrada no mercado.

Com foco em tecnologia e soluções inovadoras, o Grupo Delta desenvolveu nos últimos anos uma plataforma de assistência e manutenção de veículos, que, aliada a uma área de telemetria embarcada e desenvolvimento de softwares, atende hoje as principais seguradoras e players do setor de transporte e logística. Com o investimento e a parceria da Randon, a expectativa é potencializar essa oferta de soluções e ampliar a base de clientes, priorizando, em um primeiro momento, as sinergias em serviços financeiros.

“Esse investimento acelera nossa estratégia de oferecer, cada vez mais, tecnologias que acompanhem os movimentos digitais recentes do mercado para o ecossistema de logística e transporte. Esses novos serviços estão em sinergia completa com nossos negócios, oferecendo soluções que irão melhorar ainda mais a experiência dos nossos clientes”, afirma o CEO das Empresas Randon, Daniel Randon.

Para o CEO do Grupo Delta, Nícolas Galvão, “a parceria reforça o compromisso da empresa em ser protagonista nessa evolução de tecnologia que o mercado de transportes, frotas e seguradoras busca. Há alinhamento entre as duas empresas e os potenciais para a ampliação de nossos serviços e lançamento de novas tecnologias são enormes. Estamos só no começo”.

Os movimentos da Randon Ventures estão, cada vez mais, conectados ao universo de atuação das Empresas Randon, apresentando novas possibilidades para o mercado e trazendo sinergia para os negócios. “Cada passo que avançamos em nossa jornada de transformação confirma a assertividade da nossa estratégia. Isso nos possibilita vislumbrar novos negócios para a companhia, estimulando o desenvolvimento de produtos, tecnologias e soluções inovadoras”, salienta o CTO (Chief Transformation Officer) da companhia Daniel Ely.

Este movimento consolida a trajetória de rápido crescimento da Randon Ventures e também apresenta o novo momento da empresa, que passa a olhar para startups que se encontram em estágios mais avançados. Além do Grupo Delta, a Randon Ventures já investiu nas startups TruckHelp e Soon (conhecida anteriormente como Reboque.me). Em recente parceria com a 4all, também foi anunciada a criação de uma nova companhia para oferecer serviços financeiros digitais.

N.F.

Revista Apólice