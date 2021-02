A Centauro ON reuniu seus corretores parceiros e convidados para o evento Quiron Digital 2021, que contemplou os vencedores da campanha em 2020, um ano atípico por conta da pandemia mas que trouxe um bom cenário para o setor de seguros de pessoas.

Thiago Espíndola, head de marketing da seguradora, falou que a tecnologia existe para apoiar o corretor de seguros e, no futuro, o profissional deve ser mais empoderado e capacitado para atender os seus clientes. Ele apresentou também o portal do Corretor 3.0, formatado pelo time da empresa para atender as necessidades apresentadas pelos profissionais. Espíndola mostrou também o projeto Corretor Digital, uma plataforma para auxiliar o corretor a estar na ponta do dedo dos clientes.

Ricardo Iglesias, CEO da Centauro ON, fez as premiações da tarde, começando pela categoria Builder Agent, cujo vencedor foi a Segasp Univalores. Na categoria Fast Start, os vencedores foram a Cashback Consultoria e Seguros e a Platinum Corretora de Seguros; estas são empresas novas no programa Quiron e que se destacaram em 2020.

O grande vencedor da categoria Quiron foi a Trinsur Corretora de Seguros. “Parceria é estar nos bons momentos e nos momentos desafiadores. Tivemos apoio de sistemas e inovações que contribuíram para atravessar a crise”, disse Fabio, representante da corretora. Na categoria Gold Quiron, a Asil Seguros venceu, com destaque para sua produção em seguro de vida em grupo. Alvaro Cesar, representante da corretora, disse que tem muito apoio desde a diretoria até o pessoal de subscrição. “Nos sentimos acolhidos pela equipe”.

Para fechar, a categoria Top Quiron foi vencida pela Rumo Consultório Financeiro. Caio disse que há boas expectativas para 2021 e que é um felicidade ver a companhia crescer.

“No inverno, nos Estados Unidos, as pessoas se recolhem; nós precisamos fazer um shakedown. No Brasil, a lenda do começo do ano após o carnaval acabou. Estamos trabalhando muito desde o mês de janeiro, com meta batida. Em fevereiro, a meta foi superada em mais de 200%. Parece que as coisas mudaram muito”, apontou Iglesias. Segundo ele, isso só aconteceu graças à mudança de mentalidade dos consumidores e dos corretores de seguros.

Marcio Magnaboschi, diretor comercial da empresa, mostrou a nova campanha para 2021, na qual o parceiro concorre apenas com as metas, com o apoio da empresa para dar suporte com produtos e serviços. “Estamos nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo. Teremos treinamento e estamos à disposição para que os corretores tenham destaque nesta campanha”.

Kelly Lubiato

Revista Apólice