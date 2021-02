A Qualicorp e a Amil anunciaram o lançamento do novo portfólio de planos coletivos por adesão, com foco nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os destaques estão os novos produtos da linha Amil e Amil Fácil e também os benefícios exclusivos que passam a ser disponibilizados ao cliente no novo portfólio.

Para Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da Qualicorp, o novo portfólio é fruto de uma parceria de sucesso com a operadora, tendo o cliente como foco. “Trabalhamos intensamente para oferecer os melhores planos de saúde aos nossos clientes. Por isso, a nossa meta é ampliar a oferta de produtos para eles, trazendo muito mais vantagens e benefícios, além de valores acessíveis”, afirma.

O novo produto disponibiliza ao cliente que contratar os planos de saúde Amil por meio da Qualicorp o acesso ao ePharma, programa de benefícios de medicamentos que oferece mensalmente R$ 150,00 por vida, não acumulativo, na compra de medicamentos genéricos com prescrição, além de descontos nos demais medicamentos de referência na rede credenciada do ePharma. O benefício é inteiramente gratuito e a lista de medicamentos abrange todos os genéricos listados no Programa de Benefícios de Medicamento (PBM).

Outra vantagem para os clientes que contratarem o novo produto para as vigências dos meses de março e abril é o desconto progressivo nas três primeiras mensalidades: 20% no primeiro boleto; 15% no segundo e 10% no terceiro. Esse benefício também será válido para quem adquirir as linhas Amil e Amil Fácil do antigo portfólio. Já o corretor terá premiação com pagamento à vista pelo Cyber Bônus.

“Por meio dessa parceria visamos ampliar ainda mais o acesso à saúde suplementar, principalmente nesse momento de pandemia, em que o plano de saúde se configura como um item de primeira necessidade. A Inovação é uma marca registrada da Amil e esse é mais um produto com essa característica”, comenta Carolina Lorenzatto, diretora executiva de Growth e Produtos da Amil.

Recentemente, a Qualicorp passou a permitir que o corretor possa vender os produtos comercializados pela empresa em todo o território nacional, independentemente da região em que resida, possibilitando mais oportunidades aos corretores do Brasil todo. “Com a ampliação da venda nacional, o corretor pode estar em São Paulo, utilizar o aplicativo e vender o plano de saúde para alguém que está em Salvador, por exemplo. Além disso, montamos uma estrutura com superintendentes regionais para otimizar a atuação em cada região, sem deixar de respeitar as características locais”, afirma Alessandro Courbassier, diretor Comercial Brasil – Adesão e PME da empresa.

Live

Na tarde desta terça-feira, 23 de novembro, o superintendente regional de vendas da Qualicorp em São Paulo, João Drummond, e os coordenadores regionais de vendas apresentaram durante uma live no perfil do Youtube do TamoJunto Corretor as vantagens dos novos produtos Amil, os benefícios para o corretor parceiro e também a nova estrutura da equipe comercial, que será responsável por oferecer todo o suporte aos corretores.

Durante a apresentação, os corretores conheceram, também, a nova campanha de vendas exclusiva para a cidade de São Paulo a ‘Amil por hora’, em que o profissional de vendas acumula pontos e troca por prêmios. Além disso, os corretores passam a ter um novo canal de relacionamento com a administradora por meio do whatsapp, que contribuirá para que recebam as novidades da empresa em primeira mão e possam tirar dúvidas.

N.F.

Revista Apólice