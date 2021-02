José Carlos Silva, de 53 anos, assume como líder da área Comercial do Qsaúde. Profissional experiente na área de vendas do mercado de saúde suplementar, só na Qualicorp trabalhou por 12 anos em diferentes períodos, o executivo chega na empresa com o desafio de ampliar o time de vendas da empresa e de estreitar o relacionamento com corretores.

Às vésperas de completar quatro meses no mercado, o Qsaúde já teve que aumentar sua equipe interna de vendas três vezes. “Depois de tantos anos no mercado de saúde suplementar, me deparo agora com um desafio verdadeiramente inovador”, afirma o executivo. “A empresa resgata a modalidade do plano individual, é tecnológica e une, ao mesmo tempo, o cuidado humanizado dos médicos de família e acesso a uma rede de excelência. O desafio é mostrar a força deste novo modelo que veio para mudar o mercado para o canal de vendas”, diz. Ele encontra na companhia um dos times de vendas mais credenciados do mercado, que é coordenado pelas gerentes comerciais Amanda Almeida e Ana Paula Domingos Garre.

Em seus mais de 20 anos de carreira, José Carlos é um nome importante do setor: viveu diferentes ciclos e desafios de negócios, como a ascensão dos planos coletivos por adesão, chegada de produtos e o desenvolvimento de novos posicionamentos pelas marcas. Na Qualicorp, por exemplo, como gerente e depois superintendente comercial, atuou de forma consistente para reforçar o posicionamento da companhia como administradora de benefícios junto ao canal de vendas, em sua primeira passagem pela empresa, entre 2007 e 2013. Já em 2014, foi o responsável pelo canal interno, assumindo, na sequência, os externos e de televendas, na gestão de um time de quase 200 profissionais.

O executivo vivenciou, também, o desafio de expandir operações como diretor comercial da Previquali Administradora de Benefícios, que posteriormente fez uma fusão com a Unifocus, tornando-se a AllCare Administradora de Benefícios. Na companhia, teve como missão montar estruturas de vendas, com sede em Brasília e em novos mercados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Antes de ingressar no Qsaúde, o profissional atuava como diretor comercial da Tec Saúde Administradora de Benefícios.

N.F.

Revista Apólice