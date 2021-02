O pagamento da indenização de sinistro é a entrega final de uma seguradora. Ainda assim, muitas vezes esse processo pode ser burocrático e complicado. Para o segurado ou beneficiário, passando por um momento delicado, esse momento pode ser ainda mais difícil. Já para o corretor, é o momento em que a parceria é reforçada com a seguradora, que deve prestar um serviço ágil e simples. Pensando nisso, a Previsul lançou mais uma novidade em 2021: a partir de agora, qualquer cliente pode realizar um aviso ou abertura de sinistro de forma 100% digital através dos Portais ou site da companhia.

“Há alguns anos a empresa já tinha o processo de envio de documentações de forma digital e acompanhamento dos status também pelo Portal. Entretanto, o processo de aviso ainda era feito através do 0800. Assim, tínhamos equipes diferentes para abertura e análise do sinistro. Agora, com o sinistro 100% digital, nossos clientes fazem o aviso, envio de documentos, acompanham todo o processo em uma jornada unificada e 100% digital, desenhada especialmente para cada perfil”, conta Renato Pedroso, presidente da seguradora.

Esse projeto, segundo Pedroso, também tem como objetivo facilitar a vida do principal parceiro da Previsul, os corretores de seguros. “Cerca de 90% das aberturas de sinistro são feitas pelos corretores. Agora, além de não precisar mais ligar para o 0800, o parceiro conta com funcionalidades exclusivas no Portal, como a ‘Análise Ágil’, que acelera em até 50% o tempo de regulação do sinistro, além da possibilidade de gerar um link para o cliente subir a documentação necessária com maior autonomia”, reforça.

A novidade está disponível no menu “Sinistros”, dentro dos Portais do Corretor, Segurado e Estipulante. Para demais comunicantes, é possível realizar o aviso de sinistro através do site da companhia, após criação de login e senha.

O aviso é aberto em quatro etapas simples: Dados do Segurado; Dados do Sinistrado; Sobre o Ocorrido e Confirmação dos Dados. Já a abertura do sinistro passa por outras duas etapas: o envio de documentos obrigatórios e complementares. Disponível para sinistros de vida e patrimonial, essa jornada foi criada de forma intuitiva e personalizada, adequando-se às dores e necessidades de cada perfil de usuário.

“Essa novidade, além do benefício aos clientes, proporciona para a Previsul uma visão integrada e mais eficiente sobre todo o fluxo, fazendo com que possamos melhorar cada dia mais nossos processos e prazos. Assim, reforçamos nosso posicionamento de sermos uma seguradora digital, inovando a cada dia”, finaliza Pedroso.

N.F.

Revista Apólice