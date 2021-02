Até 15 de maio de 2021, o Porto Seguro Auto disponibilizará condição exclusiva de taxa fixa especial, para cobertura essencial ou completa, a todos que adquirirem veículos no Carro Fácil Seminovos, veículos utilizados na operação do Carro Fácil, serviço de carro por assinatura da companhia.

As coberturas contemplam todas as vantagens do seguro, como assistência 24h, guincho sem limites de km, crédito em aplicativos de transporte em caso de sinistro e serviços à residência. Tudo isso disponível de forma rápida e fácil por meio do App Porto Seguro Auto e pelo canal de atendimento ao cliente via WhatsApp, disponível 24 horas.

Os automóveis disponíveis no Carro Fácil Seminovos vêm do Porto Seguro Carro Fácil, plano de assinatura de veículos da seguradora. Após um ano ou dois de uso, esses veículos retornam para o Carro Fácil e passam por um checklist para verificação de eventuais reparos. Além disso, é realizada uma vistoria para atestar a ausência de sinistros nos veículos, o que garante que os carros estão aptos a serem comercializados dentro do padrão de qualidade de um seminovo.

Com isso, os clientes e não clientes da Porto Seguro conseguem adquirir veículos de um único dono, com garantia de fábrica, baixa quilometragem e revisões realizadas nas concessionárias, todos com valores abaixo da tabela FIPE e, agora, com a vantagem da contratação do seguro com taxa fixa.

“Ter um seguro é importante para quem dirige e o melhor momento para contratar é já na aquisição do veículo, para que o cliente não se depare com algum tipo de sinistro e não tenha o seu bem assegurado”, aconselha Jaime Soares, diretor da seguradora. “Cada vez mais ampliamos os nossos parceiros, que reconhecem a importância do seguro e levam um produto de qualidade de forma acessível para os seus clientes”, conclui.

O benefício será disponibilizado no momento de compra do veículo e a aquisição do seguro poderá ser realizada através do corretor parceiro.

N.F.

