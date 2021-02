A Samsung e a Porto Seguro se uniram para lançar uma novidade no mercado: o Tech Fácil, um plano de assinatura mensal para que o consumidor possa ter um smartphone novo a cada ano. A parceria une o propósito da Samsung de trazer inovação a cada lançamento e o da seguradora em oferecer soluções fáceis e acessíveis a seus clientes.

O Tech Fácil já inicia com condições especiais para a nova linha Galaxy S21, que inclui os modelos Galaxy S21 5G*, Galaxy S21+ 5G* e Galaxy S21 Ultra 5G*. São diversas possibilidades de assinatura, variando de R$ 179,00 a R$ 409,00. A assinatura é válida por um ano e os pagamentos, que são cobrados mensalmente para não interferir no limite do cartão, incluem o custo do aluguel de um smartphone novo e seguro completo. Aproveitando a oferta de pré-venda do Galaxy S21, o cliente pode ganhar um voucher de até R$ 2.000 e, ainda, se pagar com o Cartão de Crédito Porto Seguro, ganha R$210,00 de cashback.

Ao fim de 12 meses, o consumidor pode renovar a assinatura e receber o próximo lançamento da Samsung. Para isso, é preciso apenas devolver o smartphone usado e escolher o novo modelo. Caso decida não renovar, basta devolver o smartphone sem nenhum custo adicional. O consumidor pode também ao final do período optar por adquirir o smartphone pagando aproximadamente 40% do valor do produto.

A assinatura de um plano garante ainda um smartphone reserva para casos de urgência e acesso mais prático e rápido à assistência técnica. A Porto Seguro oferece proteção contra roubo, danos físicos, danos elétricos e danos causados por líquidos.

“Os planos do Tech Fácil proporcionam uma nova forma de ter sempre os últimos lançamentos da Samsung com maior conveniência a um custo extremamente acessível para os clientes que estão sempre em busca do que há de mais avançado no mercado de smartphones. É um orgulho para a empresa iniciar essa parceria no momento em que os novos Galaxy S21 chegam ao mercado”, destaca Eduardo Santos, diretor de B2B e Serviços para a área de dispositivos móveis da Samsung Brasil.

“Estamos felizes em ter uma companhia inovadora como a Samsung como parceira para estar cada vez mais no dia a dia das pessoas, simplificando e oferecendo aos nossos clientes uma gama de produtos que agreguem facilidade, agilidade e poder de decisão. O Tech Fácil se une a nossa família de produtos por assinatura como o Carro Fácil, aluguel de carros 0km; o Reppara!, 1º plano de assinatura mensal para serviços emergenciais em residências no Brasil; e o Porto Cuida, serviço de assinatura para acesso ágil e inteligente a consultas e exames”, conta Marcos Loução, vice-presidente de Negócios Financeiros e Serviços da seguradora.

Os planos disponíveis para a linha S21 no Tech Fácil são:

Galaxy S21 5G*: mensalidades de R$ 209,00

Galaxy S21+ 5G* (128GB): mensalidades de R$ 259,00

Galaxy S21+ 5G* (256GB): mensalidades de R$ 279,00

Galaxy S21 Ultra 5G* (256GB): mensalidades de R$ 369,00

Os clientes do Tech Fácil poderão cancelar as assinaturas a qualquer momento mediante pagamento de 30% da soma das parcelas restantes. Mais informações sobre o serviço estão no link.

N.F.

Revista Apólice