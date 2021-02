Na última sexta-feira (29/01), a Porto Seguro assinou acordo para aquisição de participação majoritária da Segfy Tecnologia, através do fundo de Investimento em Participações Porto Ventures. Sediada em São José dos Pinhais/PR, a Segfy Tecnologia fornece soluções tecnológicas para corretores de seguros, tendo como principal produto a plataforma de gestão e multicálculo, que permite cotações automáticas de seguros, além de controle financeiro e operacional.

O acordo tem o objetivo de fomentar o crescimento da insurtech e contribuir para que a empresa continue desenvolvendo novas soluções em seu mercado. A companhia atualmente é uma das principais empresas do setor em soluções projetadas para auxiliar em todas as fases da contratação do seguro, desde o cálculo até a gestão dos segurados. Por meio de uma plataforma 100% on-line, o corretor tem acesso a diversas ferramentas e automações que geram benefícios ao seu dia a dia.

O contrato com a Porto Seguro mantém o principal sócio, e também diretor executivo, com participação minoritária e ativa, o que permitirá à Segfy continuar atuando de maneira autônoma, independente e criando melhores soluções para os corretores de seguros.

Essa aquisição é a primeira movimentação do Fundo de Investimento em Participações Porto Ventures (FIP Porto Ventures), criado pela Porto Seguro para gerar valor à companhia por meio de investimentos estratégicos em empresas que estejam em estágio inicial ou operacional, que a coloquem em posição de vanguarda, com foco em setores que tenham sinergia com o negócio da empresa, complementando seu ecossistema de investimentos composto pela Oxigênio, operações tradicionais de M&A e Porto Seguro Investimentos. Esse fundo foi estruturado para concentrar investimentos em empresas inovadoras, em uma estrutura simplificada e ágil.

K.L.

Revista Apólice