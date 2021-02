A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) atualizou os números de beneficiários de planos de saúde relativos ao mês de dezembro de 2020. No período, o setor totalizou 47.564.363 usuários em planos de assistência médica e 27.050.313 em planos exclusivamente odontológicos em todo o Brasil.

Na assistência médica, o número é o maior registrado desde janeiro de 2017. Antes disso, foi superado em dezembro de 2016, quando foram registrados 47.631.754 beneficiários.

Estes dados estão disponíveis na Sala de Situação, ferramenta de consulta do portal da ANS.

Em dezembro, foi confirmada a tendência de crescimento que vinha sendo verificada nos meses anteriores: na segmentação de assistência médica, o setor registrou um aumento de 0,37% no comparativo com novembro, e de 1,16% em relação a dezembro de 2019. Na segmentação odontológica, foi constatado crescimento de 1,35% em relação a novembro e de 4,45% em relação a dezembro de 2019.

Entre os estados, no comparativo com dezembro de 2019, a saúde suplementar registrou aumento de beneficiários em planos de assistência médica em 20 unidades federativas, sendo Minas Gerais e São Paulo os que tiveram o maior ganho de beneficiários em números absolutos. Já no segmento exclusivamente odontológico, 24 unidades federativas registraram aumento no comparativo anual, sendo São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco os estados com maior crescimento. Confira os dados nas tabelas abaixo.

A ANS ressalta que os números podem sofrer modificações retroativas em função das revisões efetuadas mensalmente pelas operadoras.

Confira nas tabelas abaixo a evolução de beneficiários da saúde suplementar por tipo de contratação do plano e por UF em diferentes competências.

Beneficiários em planos de assistência médica por tipo de contratação de plano Competência Total Coletivo Individual Não Informado Empresarial Por adesão Não identificado dez/18 47.088.544 31.717.835 6.158.820 513 9.113.055 98.321 dez/19 47.009.784 31.717.848 6.184.500 459 9.019.649 87.328 jan/20 46.963.355 31.701.009 6.177.630 456 8.997.771 86.489 fev/20 46.982.646 31.733.671 6.178.089 450 8.986.333 84.103 mar/20 47.053.433 31.791.187 6.185.422 450 8.993.084 83.290 abr/20 46.969.380 31.721.426 6.205.319 449 8.959.255 82.931 mai/20 46.739.288 31.519.212 6.203.816 446 8.933.516 82.298 jun/20 46.665.443 31.434.974 6.217.497 446 8.932.726 79.800 jul/20 46.772.519 31.523.800 6.217.966 446 8.953.517 76.790 ago/20 46.857.483 31.561.196 6.229.723 446 8.989.733 76.385 set/20 47.010.857 31.683.176 6.246.815 436 9.005.198 75.232 out/20 47.193.105 31.817.632 6.277.218 434 9.023.076 74.745 nov/20 47.385.463 32.003.562 6.294.021 434 9.017.907 69.539 dez/20 47.564.363 32.154.545 6.308.012 434 9.032.612 68.760

Beneficiários em planos exclusivamente odontológicos Competência Total Coletivo Individual Não Informado Empresarial Por adesão Não identificado dez/18 24.235.346 17.780.559 2.156.173 1.947 4.281.822 14.845 dez/19 25.845.543 19.012.484 2.507.907 1.827 4.312.151 11.174 jan/20 25.914.011 19.072.617 2.507.074 1.814 4.323.166 9.340 fev/20 26.018.836 19.171.823 2.512.648 1.801 4.323.292 9.272 mar/20 25.995.714 19.207.333 2.526.398 1.795 4.250.998 9.190 abr/20 25.742.662 19.104.965 2.524.540 1.792 4.102.358 9.007 mai/20 25.405.949 18.862.447 2.508.168 1.776 4.024.575 8.983 jun/20 25.346.934 18.822.944 2.519.822 1.767 3.993.484 8.917 jul/20 25.464.823 18.833.379 2.523.126 1.760 4.097.692 8.866 ago/20 25.882.900 18.892.040 2.753.595 1.753 4.226.671 8.841 set/20 26.233.463 19.088.876 2.806.094 1.746 4.327.932 8.815 out/20 26.399.678 19.180.725 2.806.817 1.744 4.401.988 8.404 nov/20 26.683.833 19.378.748 2.821.448 1.743 4.473.546 8.348 dez/20 27.050.313 19.625.099 2.874.508 1.742 4.540.702 8.262

Beneficiários por UF

UF Beneficiários de assistência médica Beneficiários exclusivamente odontológicos dez/19 dez/20 dez/19 dez/20 Acre 42.237 42.751 15.636 16.477 Alagoas 366.723 367.228 275.535 279.971 Amazonas 516.301 535.767 446.834 482.312 Amapá 65.561 62.324 45.249 49.873 Bahia 1.582.678 1.555.853 1.548.666 1.488.872 Ceará 1.261.014 1.255.604 972.622 1.006.209 Distrito Federal 892.449 922.285 592.194 626.399 Espírito Santo 1.109.798 1.136.624 522.105 568.033 Goiás 1.148.010 1.187.429 659.369 692.238 Maranhão 472.959 447.473 202.631 224.285 Minas Gerais 5.053.900 5.238.383 2.179.742 2.318.759 Mato Grosso do Sul 588.889 604.158 144.961 155.164 Mato Grosso 584.064 600.917 220.509 226.765 Pará 778.052 812.358 436.776 470.827 Paraíba 409.913 422.771 382.638 389.538 Pernambuco 1.341.416 1.352.896 987.281 1.055.898 Piauí 322.208 342.173 91.963 106.283 Paraná 2.857.184 2.873.700 1.303.746 1.356.519 Rio de Janeiro 5.342.455 5.341.999 3.477.587 3.452.237 Rio Grande do Norte 504.841 526.101 339.509 365.057 Rondônia 148.893 153.688 105.348 124.690 Roraima 28.239 29.492 11.301 12.633 Rio Grande do Sul 2.532.945 2.528.591 786.744 796.805 Santa Catarina 1.466.424 1.488.993 539.722 600.472 Sergipe 313.230 311.052 203.422 207.347 São Paulo 17.147.203 17.284.991 9.190.238 9.846.954 Tocantins 106.757 114.509 126.971 115.327 Não Identificado 25.441 24.253 36.244 14.369 TOTAL 47.009.784 47.564.363 25.845.543 27.050.313

