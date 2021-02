Diante da pandemia, notamos uma grande mudança de comportamento e reavaliação de valores e prioridades, isso porque ninguém imaginaria tamanha crise causada pela pandemia. E no ramo de seguros essa transformação foi notada de perto. A insegurança causada pelo coronavírus e momentos de incertezas fizeram com que aumentasse a procura por proteção e garantia financeira das famílias. Segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), houve quase 3% de crescimento na procura dos serviços desse setor entre janeiro e junho deste ano, comparado ao mesmo período do ano anterior.

Mas a pergunta que não quer calar: o que ramo precisa aprender com a pandemia?

A primeira lição é inovação e qualificação, já que ainda existem corretores que optaram por vender única e exclusivamente um ou dois produtos, porém, o segmento é muito amplo e precisa ser mais explorado pelos profissionais. Portanto, a versatilidade também é uma virtude imprescindível para fazer a diferença.

A priorização da saúde e bem-estar familiar é notável, após tamanho número de infectados pelo país. Assim, o mercado de seguros, principalmente, nos segmentos de saúde, entendeu as necessidades da população e aumentaram seu suporte para atender as demandas. Em contrapartida, outros setores da área sofreram bruscas quedas, porque muitos se viram desempregados e tendo que deixar seus seguros de automóveis e outros bens de menor valor de lado.

Entretanto, as franqueadoras ganharam novos franqueados, uma vez que, pela perda dos empregos na pandemia, muitos resolveram empreender e escolheram um dos ramos que mais vem crescendo no país para fazer uma mudança ou um crescimento na carreira. Segundo o relatório do primeiro trimestre da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor teve aumento de 5,2% no faturamento dos últimos 12 meses, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

A TSValle tem vivenciado essa realidade. Conhecida por ser uma rede de nanofranquias em formato home office, especializada na comercialização dos mais variados tipos de seguro e com mais de 100 colaboradores atuando diretamente de casa, a corretora tem prosperado e comemora o aumento de 132% na procura por planos de saúde e seguros de vida.

Portanto, eu enfatizo aqui que não podemos ser especialistas apenas na venda desse ou daquele produto. Na maioria das vezes o cliente também possui um carro, mora em residência própria, tem um pet em casa e, consequentemente, necessitará de outros serviços. Além disso, o corretor precisa estar preparado para o mundo digital e para enxergar as oportunidades que o mercado propicia, como por exemplo, substituir as visitas presenciais por chamadas de vídeo online e, assim, aumentar o número de atendimentos diários ao economizar tempo no trânsito.

Aos que pretendem entrar na área de corretagem de seguros, é importante saber que existem mais de 45 tipos diferentes de serviços que estarão com demanda e analisar as oportunidades que o mercado oferece é fundamental. Franqueados da TSValle possuem toda a facilidade e suporte necessários para que possam começar com maior segurança, uma vez que entendemos os receios de uma pessoa ao encarar um novo desafio, como abrir seu próprio negócio. Neste momento, mais do que nunca, é preciso se colocar no lugar do outro e entender suas prioridades, dando real apoio para que possamos enfrentar esta pandemia.

* Por Leonardo Medina Bozone, diretor de Expansão de Franquias da TSValle