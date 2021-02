Em continuidade ao processo de reestruturação iniciado há quatro meses, com a chegada do administrador de empresas Manoel Fontes para o cargo de Gerente Nacional de Vendas, o Grupo Nunes & Grossi Benefícios, sediado em Santos (SP), anunciou novas mudanças em sua equipe comercial, agora ainda mais reforçada por profissionais de reconhecida trajetória no mercado nacional de seguros.

Uma delas é a promoção da administradora de empresas Alline Melo ao posto de gerente Comercial Regional. Com experiência consolidada na área de saúde suplementar, ela foi multiplicadora na central de atendimento da Caixa Econômica Federal, onde realizou treinamentos para operadores tanto no receptivo como no ativo para vendas de seguros, capitalização e cartões.

A nova gerente ingressou na área de planos de saúde há oito anos, por meio de uma plataforma em Brasília (DF) e em agosto de 2018 passou a atuar como analista comercial na Nunes & Grossi Benefícios. Em pouco mais de um ano, já havia sido promovida à gerente regional do Distrito Federal e assumido também as regiões da Capital, ABC, interior de São Paulo e Baixada Santista.

Além de Alline Melo, novos gestores passam a integrar a equipe comercial em diversas regiões do país onde o Grupo atua.

A região do ABC passa a ser atendida por Ricardo Gomes, com cerca de 20 anos de experiência em operadoras de saúde suplementar, entre elas Medial Saúde, Amil, Amesp e Medical Health, além de uma trajetória referencial em reestruturação e implantação de departamentos comerciais em operadoras do interior paulista.

Na Baixada Santista, quem assume o posto é Paolo Machado, profissional de atuação consolidada nos setores de vendas e gestão de pessoas, com passagens bem-sucedidas em operadoras odontológicas como a Personal Doctor e a Aesp Odonto, marcadas por resultados expressivos obtidos através de campanhas, metas e premiações.

Em Brasília (DF), a nova gestora é Helu Oliveira, que está no mercado de saúde suplementar desde 2016, com ênfase na área de vendas. Sua expertise já contribuiu com o sucesso de empresas como a Slam Saúde e Ideal Saúde.

Por fim, a especialista em Gestão e Relações Empresariais Marisa Gouvêa passa a somar esforços na região de São Paulo (SP) ao lado de Adilson Silva, que já integra a equipe desde maio de 2018. Ela possui mais de 30 anos de mercado, em operadoras como Samcil, Intermédica e Santa Amália, além de plataformas de vendas como LPX e Modena Corretora.

Para os sócios do Grupo Nunes & Grossi, as contratações reforçam o compromisso da empresa com a melhoria nos processos, valorização das pessoas e responsabilidade social.

“O investimento na contratação de profissionais de reconhecida competência no setor demonstra nossa confiança no crescimento do mercado e no posicionamento referencial que construímos ao longo de 18 anos de trajetória, superando cenários tão desafiadores quanto o atual, afetado pela situação pandêmica”, comentam os sócios Pedro Luiz Nunes Conceição, Viviane Grossi e Vinício Grossi.

N.F.

Revista Apólice