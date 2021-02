A SulAmérica apresenta ao mercado a nova diretora de marketing da companhia, Simone Cesena. A executiva chega para conectar toda a estratégia de comunicação do novo posicionamento Saúde integral, que coloca as saúdes física, emocional e financeira de mãos dadas para uma vida plena no presente e no futuro. Simone terá também a missão de fortalecer a comunicação digital, a performance e o CRM.

Simone Cesena acumula mais de 17 anos de experiência na liderança de estratégias de marketing no Itaú e Cielo. Formada em Administração de Empresas com ênfase em Finanças, cursou MBA em Marketing na ESPM e extensões na Fundação Getúlio Vargas e na Hyper Island.