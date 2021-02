A diretoria executiva, os conselhos consultivo e fiscal, associados e colaboradores do CVG-RJ comunicaram com profundo pesar o falecimento do presidente do Conselho e ex-presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro, Danilo Sobreira, ocorrido na última sexta-feira, dia 12 de fevereiro.

Formado em Ciências Estatísticas e Matemática Aplicada pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), atualmente ele era assessor técnico da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais).

Com mais de 50 anos de atuação no mercado segurador, onde teve atuação marcante e de destaque em grandes seguradoras, na Fenacor e na Fenseg, fez vários amigos e admiradores que a ele recorriam como fonte permanente de conhecimento. “Compartilhava com alegria esta bagagem com todos que a ele recorriam”, diz Octávio Perissé Presidente do CVG-RJ.

Sobreira também foi foi membro da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência) e dedicado professor da ENS (Escola de Negócios e Seguros). Aos 75 anos, estava internado desde o mês passado e faleceu de complicações decorrentes da Covid-19. Ele deixa a mulher, cinco filhos e uma legião de amigos.

Consternadas, a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e a FenSeg também emitiram uma nota de pesar prestando homenagem ao executivo. “Seu profundo conhecimento do seguro, o sorriso largo, o colega generoso e um rico relacionamento com todos são algumas das lacunas que deixa Sobreira”, afirmaram a diretoria das entidades na nota.

N.F.

Revista Apólice