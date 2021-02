Giovana Consentino é a nova head de Legal da Mitsui Sumitomo Seguros. Formada em direito há quase 20 anos, ela entrou no mercado segurador em 2008, ao trabalhar no escritório Demarest, e não saiu mais. “Este é um setor incrível que nos oferece diversas frentes de atuação, como compliance, controles internos, produtos nos vários nichos do mercado, como seguros, resseguros, previdência e saúde”, comenta.

Além de dar segurança jurídica aos avanços da seguradora no Brasil, com apoio as áreas de produtos, financeiro e comercial, Giovana tem a missão de lapidar a governança corporativa da empresa. “Nos últimos 10 anos trabalhei na Chubb e na Argo Seguros. Será incrível vivenciar o #tomoni, termo japonês que significa estar junto, na maior seguradora da Ásia e integrante do 8° grupo segurador do mundo”, disse.

Neste ano, há mais um desafio para seguradoras especializadas em grandes e médios riscos como a Mitsui Sumitomo, que apresentou o sexto maior crescimento neste segmento em 2020, segundo ranking divulgado pela Susep. “O ambiente de trabalho para o Jurídico está mais dinâmico com as mudanças regulatórias promovidas pela Susep. São muitos desafios e estou feliz de estar na companhia, que tem um plano ousado de crescimento e requer uma governança corporativa bem concebida e estruturada”.

Giovana reportará diretamente a Helio Kinoshita, head de Operação da Mitsui. “Estamos orgulhosos de conquistar uma executiva com a experiência de Giovana, que certamente agregará muito valor ao grupo apoiando a nossa estratégia de crescimento, analisando de forma ativa os processos judiciais, atendendo às demandas regulatórias locais e do Grupo MS&AD. A governança corporativa se tornou um dos pilares estratégicos no mundo global e certamente a Giovana irá contribuir muito para fortalecer a nossa governança e dar sustentação ao nosso crescimento”, finaliza Helio.

N.F.

