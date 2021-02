Para facilitar e expandir as novas soluções para os clientes, a MetLife e o Itaú Unibanco anunciaram um novo canal de distribuição digital, em que a contratação dos planos odontológicos passa também a acontecer pelo internet banking. Desta forma, clientes do Itaú poderão aderir a um novo plano diretamente em sua área logada do site do banco, com apenas alguns cliques. Atualmente, as soluções da seguradora estão disponíveis através do aplicativo do banco, no site da loja de seguros do Itaú e também nas agências através dos consultores de seguros.

A venda dos produtos por meio destes canais tem como base a integração através das APIs (Application Programming Interface), que viabiliza a conexão on-line entre as companhias. “Em um momento de transformação e migração para o digital, os correntistas têm acesso aos Planos Odontológicos em apenas 5 etapas, podendo contratar e serem atendidos por nossos dentistas em apenas de 5 minutos”, afirma Marcelo Tomei, diretor Comercial da MetLife.

As ofertas disponíveis possuem soluções desde planos básicos a opções com procedimentos mais complexos, com preços a partir de R$ 41,90. A jornada de contratação é simples: após se logar com sua agência, conta e senha, basta o cliente acessar o menu “Seguro”, que irá apresentar a opção de planos odontológicos. Ao clicar em “conhecer” e informar sua cidade e estado, ele terá acesso aos planos disponíveis de acordo com sua região.

“Nossa parceria com a Itaú Corretora de Seguros tem como foco proporcionar as melhores soluções aos clientes, com um acesso simples e seguro no momento da contratação e principalmente no atendimento através dos nossos dentistas em todo o país. A MetLife tem investido e ampliado a digitalização em todos os seus processos e canais e, observamos com isso um crescimento de vendas de 922% até novembro de 2020, quando comparamos com o mesmo período de 2019. Termos o Plano Odontológico no internet banking irá fortalecer ainda mais a parceria com o Itaú e reforçar o nosso DNA digital”, ressalta Tomei.

Para Luiz Fernando Butori, diretor de Seguros do Itaú, “oferecer a contratação de produtos de maneira 100% digital é essencial neste momento, e temos tido bons resultados com as recentes implantações em nossa plataforma de seguros. Queremos facilitar o processo e atender às necessidades dos diferentes perfis de clientes de forma rápida e segura. Essa expansão da parceria com a MetLife é um grande exemplo da evolução contínua das nossas parcerias.”

Mais informações sobre os produtos estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice