A Lockton, corretora de seguros independente com atuação no Brasil desde 1994, anunciou o novo head responsável por Linhas Financeiras e Responsabilidade Civil, Maurício Bandeira.

Com vasta experiência no mercado de seguros e especialista em operações de emissão de Valores Mobiliários, Bandeira integra o time da empresa com objetivo de fortalecer a atuação no segmento de Financial Lines e promover o portfólio de produtos como seguro cibernético e Directors & Officers (D&O). O executivo se reportará a Marcelo Elias, diretor geral da área de Risk Solutions.

“É extremamente gratificante me juntar ao time da Lockton nesse momento tão importante para empresa. A companhia é uma das principais corretoras independentes globais e tem planos concretos para garantir o crescimento sustentável e desenvolvimento estratégico no Brasil e na América Latina. Vamos trabalhar firmemente para alcançar novas oportunidade e nos consolidar ainda mais no mercado nacional”, afirma Bandeira.

O executivo é formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Marketing e possui MBA em General Management pelo Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa), além de ter concluído diversos cursos de extensão sobre seguros e soluções de risco.

Bandeira iniciou sua carreira em seguros, em 1992, como executivo de contas no Bradesco Seguros, onde trabalhou por mais de 15 anos, alcançando uma posição de Gerente Sênior. Ele também acumula passagem em empresas como a Marsh e a Aon, sempre atuando com Linhas Financeiras e Responsabilidade Civil Geral. Também é membro da Academia Nacional de Seguros e Previdência e participa da Comissão de Responsabilidade Civil do Sincor-SP.

N.F.

