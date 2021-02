A campanha mais tradicional do mercado de seguro de vida e previdência do país já está valendo. A edição 2021 do Galo de Ouro foi lançada oficialmente nesta semana, durante um programa especial exibido pelo Youtube. Os corretores e funcionários de vendas da MAG Seguros concorrem ao famoso troféu e a uma viagem com acompanhante para a Tailândia.

“Eu garanto aos que ainda não conquistaram o Galo de Ouro que vale a pena. Não só pela honra de figurar na galeria dos grandes campões, de conquistar o respeito e admiração de seus pares, como também pelo prêmio e pela participação na grande festa que se faz. E principalmente pela viagem, que será para um dos lugares mais incríveis do planeta. Só o sonho não leva à conquista. É necessário planejamento, renúncia e muito trabalho”, disse Osmar Navarini, diretor Comercial da seguradora.

Participam do Galo de Ouro os funcionários de vendas da empresa e os corretores parceiros da companhia. Para se cadastrar, basta solicitar pelo e-mail [email protected] O lançamento do prêmio pode ser conferido pelo link.

N.F.

Revista Apólice