O Grupo Liberty Brasil registrou um crescimento de 9.6% em prêmios emitidos em 2020, em comparação a 2019, atingindo um total de R$4.3 bilhões. A companhia alcançou um lucro líquido de R$249 milhões, 44,3% maior do que em 2019, crescendo em todas as suas frentes de atuação: 34.7% em Residência, 28.8% em Property, 30.8% em Vida, 21.3% em Transporte e 4.7% em Auto.

“É muito gratificante ver os resultados positivos que a companhia alcançou em um ano tão imprevisível como 2020”, pontua Carlos Magnarelli, CEO da seguradora no Brasil. “O nosso jeito de trabalhar nos permitiu enfrentar um período incerto com resiliência e temos o objetivo de manter o mesmo desempenho em 2021, integrando pessoas e tecnologia, inovando nas nossas atividades e, claro, colocando as pessoas em primeiro lugar”, completa.

Pessoas em primeiro lugar

Desde o início da pandemia de Covid-19 a principal premissa da empresa foi o cuidado com as pessoas. A companhia agiu rapidamente na transição para o formato de trabalho remoto e promoveu diversas ações para priorizar o bem-estar e a qualidade de vida dos colaboradores, iniciativas que renderam à companhia dois prêmios do segmento de RH: do Valor Carreira e Great Place to Work.

Além disso, ofereceu aos segurados opções mais flexíveis nos pagamentos e disponibilizou aos corretores mais de 25 novos treinamentos online e diversas campanhas de incentivo. Além disso, garantiu que todas os seus produtos de seguro de Vida oferecessem cobertura para a Covid-19.

Digitalização para estar mais próximos de clientes e corretores

Em 2020, a Liberty lançou diversas iniciativas digitais para facilitar o dia a dia dos segurados, principalmente no novo cenário de distanciamento social, como o lançamento do atendimento via WhatsApp e a opção de acionar assistências residenciais pelo aplicativo.

A companhia também lançou o Meu Momento de Vida, plataforma para venda de seguros de vida online que tem como objetivo facilitar e desburocratizar o acesso ao seguro de vida para segurados, além de oferecer um novo canal de vendas e mais oportunidades de negócios para os corretores.

Ainda em 2020, a empresa lançou o +Liberty, clube 100% digital de benefícios da companhia com o qual os consumidores podem usufruir de descontos em mais de 200 parceiros e experiências exclusivas.

Por fim, ao longo do ano, a companhia focou seus esforços em apoiar seus corretores parceiros por meio do Cresça com a Liberty, programa da seguradora que engloba todas as iniciativas com foco no desenvolvimento e reconhecimento dos parceiros.

Mais de 47 mil treinamentos foram realizados na plataforma digital da seguradora e mais de 20 mil corretores foram impactados pelas ações para impulsionar suas vendas.

Colaborando para o desenvolvimento sustentável

A seguradora lançou em 2020 seu projeto de compensação de carbono, em que foram compensadas mais de 6 mil toneladas de CO2 emitidas pelas operações de assistência da empresa em 2019.

A empresa também promoveu iniciativas para ajudar grupos impactados diretamente pelas dificuldades e riscos da pandemia de Covid-19 em 2020. Durante o processo, a companhia doou 500 mil máscaras e, destas, 250 mil foram produzidas por artesãs para hospitais públicos. Além disso, a companhia promoveu uma ação de financiamento coletivo que arrecadou um total de R$113 mil convertidos em mais de 14 mil itens de higiene, destinados a idosos, e mais de 3 mil cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

