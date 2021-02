A Liberty Seguros anunciou o novo responsável por seu departamento de Produtos & Analytics, Rafael Citelli. O executivo ingressou na seguradora em 2009, assumindo a Diretoria Atuarial e, desde então, teve um papel importante na evolução da precificação dos produtos da companhia e no desenvolvimento e governança de dados para tomadas de decisão.

Em 2015, Citelli liderou o time do Centro de Excelência em Precificação da Liberty na América Latina, retornando à Liberty Seguros do Brasil em maio de 2016. Dentre as demandas da nova área unificada que assumirá, a principal é garantir que a precificação dos produtos e a aceitação dos riscos assumidos sejam adequadas para cada perfil de segurado.

“É muito gratificante assumir esse novo desafio após 12 anos de trajetória na companhia”, afirma o executivo. “Com a junção das duas áreas, poderei dar continuidade à nossa visão global de oferecer um portfólio diverso e levar a melhor experiência aos nossos clientes e parceiros”, complementa.

Além da movimentação de Citelli, a Liberty anuncia que Rodrigo Catanzaro assumirá o cargo de superintendente de Riscos Patrimoniais. Catanzaro soma uma experiência de mais de 18 anos no mercado de seguros em companhias como Allianz e Tokio Marine. O executivo tem conhecimento de gestão de produtos, análise de risco, operações de Affinity, entre outros, com experiência em automóvel e riscos patrimoniais.

Com o objetivo de aumentar as sinergias entre o setor de produtos e as áreas de Marketing e Distribuição da Liberty e procurando criar o melhor produto para cada perfil de cliente, Catanzaro chega para assumir uma nova Superintendência de Riscos Patrimoniais, abrangendo negócios de Residência, Comércio e Serviços, Imobiliário e Fiança.

“Estou honrado em entrar para o time da seguradora, assumindo responsabilidades tão importantes para as áreas de Residência, Comércio e Serviços, Imobiliário e Fiança e por poder contribuir com o excelente trabalho que a companhia tem feito nos últimos anos”, diz o executivo.

