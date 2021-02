A Liberty Seguros anunciou sua nova diretora de Talento, Delane Giannetti. A executiva assumiu o cargo e substituirá a posição de Ademir Marques, que se aposentou no ano passado após 39 anos de atuação na companhia.

Delane contabiliza mais de 15 anos trabalhando no Grupo e já esteve à frente de todas as divisões da área de Recursos Humanos da companhia. A executiva foi responsável por diversos projetos locais e globais como: Talento & Cultura, Diversidade & Inclusão e Implantação do Modelo de Consultoria Interna no Brasil, além de estar à frente do Comitê de Covid-19, responsável pelas soluções e melhorias durante a pandemia.

Suas contribuições foram fundamentais para que a Liberty no Brasil alcançasse um dos melhores eNPS de todo o Grupo no mundo, o primeiro lugar na categoria Gestão de Pessoas do Prêmio Época Negócios, o título de Empresa do Ano no prêmio Valor Carreira, além de estar entre as 50 melhores empresas para se trabalhar no Great Place to Work.

“É uma honra assumir o cargo de Diretora de Talento após 15 anos de história na seguradora. Nesta nova fase, minha principal responsabilidade será dar continuidade ao excelente trabalho da Liberty com pessoas e evoluir em temas importantes como inclusão e diversidade, além de fortalecer a cultura interna da companhia cada vez mais.” afirma Delane. “A área de Talento, está trabalhando na revisão de seus processos para estar preparada para oferecer a melhor experiência aos nossos colaboradores, parceiros e clientes neste novo normal, completa.

N.F.

