A Ituran Brasil anunciou parceria estratégica com a Tokio Marine Seguradora para instalação de rastreadores de veículos. Os segurados poderão realizar o agendamento do serviço através de um portal para agendamento online ou através de uma central especializada e dedicada à seguradora.

“O início do processo é automatizado. Após a emissão da apólice de seguros, o cliente receberá por email e SMS o link para realizar o agendamento da instalação do rastreador, sem qualquer custo adicional por isso. O corretor de seguros poderá acompanhar o status de apólices pendentes através do Portal do Corretor, disponibilizado pela seguradora”, explica Roberto Posternak, diretor comercial da companhia. “Após instalado, em caso de roubo ou furto do veículo, o segurado deverá acionar a nossa central de emergência através de um telefone 0800 para iniciarmos o processo de recuperação do veículo. Quanto mais rápido ocorrer esse acionamento, maiores são as chances de sucesso”, completa.

De acordo com o executivo, a larga experiência no segmento faz diferença. “Somos reconhecidos por nossos resultados em recuperação veicular e atendimento. Temos as maiores bases de veículos monitorados do País e, por meio de inteligência avançada em tecnologia como Big Data, análise de rotinas, business intelligence e machine learning, conseguimos entender de forma ‘preditiva’ os horários, dias e locais que ocorrem mais eventos, como roubos, furtos e acidentes”, explicou.

Segundo ele, essas análises possibilitam um melhor posicionamento das equipes, o que reduz o tempo de chegada aos locais informados pelos painéis. “A central de monitoramento e recuperação da Ituran possui capacidade de atendimento de mais de 25.000 eventos por ano com operação 24 horas por 7 dias.”

Com escritórios em Israel, Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Colômbia e Equador e parceiros e clientes em mais de 30 países, a Ituran trabalha para construir um futuro cada vez melhor com cidades mais inteligentes e seguras. “São mais de 2 milhões de clientes no mundo, com mais de 700 mil deles apenas aqui no Brasil”, ressaltou Posternak.

N.F

Revista Apólice