Um levantamento feito pela Icatu Seguros com dados até novembro mostra que, apesar da crise e da instabilidade econômica, o seguro de vida teve aumento de 16% no volume de prêmios da companhia no Distrito Federal e Região Centro Oeste. O percentual ficou acima do registrado pelo mercado no Brasil, que foi de 6%.

A região registrou um volume de R$ 42 milhões em prêmios. Entre os destaques do portfólio da empresa, estão o Icatu Vida PME, voltado para pequenas e médias empresas, o Essencial, o Horizonte e Equilíbrio, estes dois últimos conjugam proteção e a possibilidade de construir patrimônio e têm uma tendência de crescimento no Distrito Federal e Centro Oeste.

Segundo o diretor Regional Eduardo Correa, 2020 foi um ano que serviu como gatilho emocional. “As pessoas estão mais reflexivas sobre suas prioridades, reservas para o futuro e a importância de deixar um legado para sua família e entes queridos. Estes pontos vão ao encontro com nossa essência e propósitos. Nosso jeito de se relacionar, produtos e serviços cooperam para termos ainda mais oportunidades futuras”, afirma.

Revista Apólice