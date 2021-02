Fundada em Trieste em 26 de dezembro de 1831, a Generali está comemorando 190 anos de vida com uma série de iniciativas que irão ocorrer ao longo de 2021. Dezembro irá marcar a conclusão do projeto de restauração, supervisionado pelo David Chipperfield Architects, do Procuratie Vecchie, em Veneza, que será aberto ao público depois de 500 anos, tornando-se a Sede global da Fundação The Human Safety Net.

O The Human Safety Net foi fundado em 2017 com a missão de desbloquear o potencial de pessoas vulneráveis, para que possam melhorar as condições de vida de suas famílias e comunidades.

O programa oferece apoio para famílias e crianças de 0-6 anos, e promove a integração de refugiados em empregos e empreendimentos. O The Human Safety Net está presente, atualmente, em 23 países e trabalha com uma rede de mais de 50 organizações sem fins lucrativos, para maximizar seus impactos nas comunidades.

É uma plataforma social de inovação, e irá sediar as atividades dedicadas em Veneza, usando suas instalações para troca de ideias sobre as questões mais urgentes da sociedade. Ao fazê-lo, a seguradora segue o seu objetivo de transformar Veneza na capital da sustentabilidade.

Para marcar essa ocasião e deixar um reconhecimento tangível e duradouro do vínculo entre a companhia e as regiões onde ela nasceu e prosperou, a Generali anuncia o Fenice 190, um plano de investimento de 3,5 bilhões de euros para apoiar a recuperação da economia europeia, impactada pela Covid-19, a começar pela Itália, França e Alemanha e, posteriormente, para todos os países da Europa nos quais a companhia opera. E tudo durante o período de cinco anos.

No outono, haverá a primeira edição do EnterPRIZE, uma iniciativa dedicada a pequenas e médias empresas europeias, com o objetivo de encorajá-las a adotar modelos de negócio sustentáveis para prover visibilidade àqueles que já o fizeram, e incentivar um debate público sobre o assunto. Uma plataforma online será ativada para compartilhar melhores práticas e baixar conteúdos e informações sobre sustentabilidade. Ao mesmo tempo, será apresentada a primeira edição do Papel Branco, com a Universidade Bocconi, , dedicada aos efeitos da introdução dos princípios da sustentabilidade nas pequenas e médias empresas europeias.

As comemorações dos 190 anos Generali irão envolver Trieste, a cidade onde a companhia foi fundada em dezembro de 1831, e a comunidade local. No novo espaço, o Palazzo Berlam, recentemente renovado pelo arquiteto Mario Bellini, os Arquivos Históricos da empresa serão abertos ao público através de um formato interativo e inovador. Cursos e aulas no Group Academy, o novo centro de treinamento global, também serão lançados no Palazzo Berlam.

Continuando com a tradição da Generali de explorar questões contemporâneas por meio da linguagem de pôsteres e publicidade, a companhia dará a cinco jovens artistas italianos e internacionais a tarefa de interpretar cinco áreas-chave do Grupo, com o projeto “Isso é o Amanhã”, criando pôsteres capazes de representar a realidade em novos caminhos.

Mais de 70 mil colaboradores do Grupo também terão um papel importante na celebração desse marco dos 190 anos de história. Através de uma inciativa global, eles serão questionados sobre sua “história” pessoal na Generali, em uma plataforma digital, combinando a experiência pessoal e a rica herança da Companhia. O concurso irá selecionar os melhores stories, identificando 190 lions, que serão capazes de participar ativamente das iniciativas do 190º aniversário da seguradora.

O presidente da Assicurazioni Generali, Gabriele Galateri di Genola, disse: “Hoje, mais do que nunca, em um contexto sem precedentes, o Grupo pretende construir uma visão compartilhada e sustentável do futuro para todos os acionistas. Em 2021, o ano que nós esperamos que marque a recuperação econômica, comemoramos nosso aniversário com várias iniciativas que combinam o passado e o futuro, para oferecer novas oportunidades de crescimento. Nós estamos comprometidos em ser parte do desenvolvimento para uma sociedade cada vez mais sustentável. Ao mesmo tempo, pretendemos construir um legado extraordinário de competências e histórias na Companhia, estimulando o conhecimento e a inspiração para gerações futuras.”

No site institucional do Grupo, uma nova seção, dedicada ao aniversário, irá disponibilizar as principais iniciativas, assim como uma série de conteúdos editoriais relacionados à história da Generali.

N.F.

Revista Apólice