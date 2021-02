O Gboex reformulou sua operação com a unificação das superintendências comercial e de marketing, criando a Superintendência Comercial, Comunicação e Marketing, cuja responsabilidade ficou a cargo da executiva Ana Maria Pinto. Graduada em Administração de Empresas, especialista em Marketing Digital e em Gestão Comercial de Seguros pela Escola Nacional de Seguros, Ana Maria estava à frente da Superintendência de Marketing desde 2019, o que permitiu à empresa intensificar a sinergia entre os diversos setores e promover a fusão, integrando ainda mais os profissionais da área de marketing com colaboradores envolvidos no processo comercial, na sede e nas filiais, bem como junto aos parceiros de negócios e aos associados.

A superintendente tem como objetivo manter as atividades que já vêm sendo realizadas, oferecendo ainda mais apoio para o desenvolvimento dos trabalhos dos corretores de seguros, mas também ampliando iniciativas que beneficiem os clientes da empresa. Ana Maria possui 26 anos de experiência no setor, 20 deles no Gboex, foi presidente do Clube da Pedrinha do Rio Grande do Sul nas gestões de 2018-2019 e 2019-2020. Na organização, atualmente, segue no corpo diretivo, além de atuar como diretora-adjunta da área de Planejamento e Comunicação do Clube de Seguro de Vida e Benefícios (CVG/RS).

“O setor comercial do Gboex sempre teve uma relação muito próxima com o marketing, são áreas afins. Um dos desafios é ampliar a oferta de planos, mesmo com todas as dificuldades e inseguranças impostas pela pandemia, estudando oportunidades que sejam do interesse dos nossos clientes e corretores, proporcionando produtos e serviços, que atendam a necessidade de ambos os públicos”, explica Ana Maria. Por meio de um trabalho intenso, ouvindo as pessoas que atuam na linha frente, a profissional tem procurado promover reuniões, conversas individuais com corretores e com os gestores das unidades de negócios para readequar o planejamento deste ano. De acordo com a superintendente, as ações estão voltadas para a criação de relacionamentos duradouros, seja com os associados e suas famílias, bem como os corretores. “O corretor de seguros tem um importante papel nessa convivência, é o elo da empresa com o cliente, é ele que orienta e apresenta os produtos que melhor atendem às necessidades dos clientes”, destaca a executiva.

A profissional reforça que ambas as áreas já trabalhavam de maneira alinhada, mas, com a união, a equipe de profissionais está mais integrada e completa. “É uma grande responsabilidade assumir a Superintendência Comercial, Comunicação e Marketing. Estou muito feliz com o desafio e acredito que, com dedicação, responsabilidade e compromisso, somando forças com as demais diretorias e superintendências, que já realizam um excelente trabalho, teremos resultados positivos”, comenta Ana Maria.

N.F.

Revista Apólice