A Ezze Seguros começou o ano reforçando suas estratégias com a chegada de dois novos colaboradores.

O novo diretor de Property & Casualty da companhia é Sandro Povegliano, profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado segurador nacional e internacional.

O executivo, que é formado em Engenharia Mecânica com MBA em Finanças pela American University, possui experiencia nas carteiras de P&C, Transporte, Aeronáutico, Engenharia, Linhas Financeiras e Garantia. Ele chega para estruturar a área em que estão inseridos os seguros relacionados aos danos acidentais a bens tangíveis, montar o time e gerar negócios, principalmente, no setor de infraestrutura, que tem perspectiva de crescimento em 2021 com a retomada da economia.

“O portfólio de produtos vem crescendo constantemente devido a aceitação que a Ezze Seguros teve no mercado apenas no primeiro ano de operação. A experiência e credibilidade que o Sandro traz para a companhia reforça o compromisso que temos com nossos corretores e clientes”, comenta Edson Toguchi, vice-presidente Técnico.

Com mais de 20 anos de experiência profissional nas áreas de marketing, comunicação e digital, Fábio Gabrielli será o novo head de Digital e Marketing, função que está inserida na vice-presidência comercial e marketing, com a missão de melhorar a experiência do usuário nos ambientes digitais, acelerando-os e tornando o relacionamento com corretores, assessorias e segurados mais ágil e simples.

Graduado em Processamento de dados e com pós-graduação em Marketing e Comunicação Publicitária, foi fundador da Digital Breakfast, uma empresa de growth marketing, e já ocupou posições de liderança em sua área em empresas como MetLife, Zurich, Generali e AXA.

“A transformação digital dentro do mercado de seguros, com foco na melhoria da experiência digital juntos aos canais de distribuição, principalmente junto aos corretores de seguros e assessorias, será um grande diferencial da nossa empresa”, ressalta Nicholas Weiser, diretor Comercial & Digital da Ezze.

Revista Apólice