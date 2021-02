Em parceria com a OnPoint, insurtech focada no Seguro Garantia, o produto Garantia Digital da Essor foi desenvolvido para proporcionar ao corretor uma verdadeira experiência digital, automatizando todo o processo de contratação do seguro garantia, desde o cadastro, passando pela subscrição até a emissão de apólice.

Na plataforma tecnológica desenvolvida pela parceira, toda a análise de risco e comportamental do cliente é feita de maneira automática e levará menos de um minuto para o corretor conhecer o resultado da análise e permitir a emissão da apólice.

“Estamos em constante busca pela inovação e a parceria com a OnPoint nos permite entrar em um mercado ainda não explorado e tradicionalmente conservador, com interferência humana demasiadamente alta. Queremos permitir aos corretores de seguros agilidade em seu dia a dia e, acima de tudo, uma experiência única”, argumenta Fabio Pinho, CEO da seguradora.

O Garantia Digital busca atender riscos com valor segurado ou acúmulo de riscos até R$ 3 milhões, permitindo que o corretor navegue pela plataforma de forma ágil e 100% digital. A plataforma também faz a gestão de atividades de rotina, como distribuição automática de tarefas, geração de protocolos com controle de prazos, cumprimento de SLA e registro de comunicação, trazendo maior segurança e transparência para a seguradora e seus clientes.

“Buscamos nos diferenciar no mercado e o nosso produto visa atender um segmento específico, sem pretensão de competir com as demais seguradoras, mas sim oferecer novas oportunidades e experiência digital aos corretores num nicho ainda não explorado”, afirma Leandro Poli, diretor técnico e responsável pelas Linhas Especiais da companhia.

Na avaliação da diretora da OnPoint, Danieli Gugelmin, “o mercado estava carente de seguradoras que buscam inovação e alternativas realmente diferenciadas. A Essor demonstrou ser uma companhia focada em soluções automatizadas para o nosso mercado e estamos extremamente satisfeitos com a parceria. Em menos de dois meses, as empresas conseguiram colocar a plataforma disponível para todos os corretores, algo impensável para uma seguradora tradicional”.

O produto e a plataforma poderão ser acessados no Portal do Corretor da seguradora.

N.F.

Revista Apólice