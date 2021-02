EXCLUSIVO – Lançada em outubro de 2020, a Escola de Negócios SulAmérica PRA Saber, voltada exclusivamente para os corretores de seguros, vem se consolidando como uma importante plataforma de capacitação e atualização dos profissionais do setor. Em menos de quatro meses do seu lançamento, reúne aproximadamente 4 mil cadastrados, com mais de 3.800 cursos concluídos entre outubro de 2020 e janeiro de 2021.

De acordo com Luciano, diretor Comercial da SulAmérica, o propósito da plataforma vem de encontro com o momento atual do mercado, no qual grande parte da população ainda permanece trabalhando em casa e, consequentemente, mais conectada e com tempo para investir em capacitação. “A pandemia veio para ensinar aos corretores que a tecnologia não irá tomar o lugar deles, desde que estejam antenados às tendências do setor. O corretor é a principal parte no relacionamento com o cliente, e ao oferecer capacitação para esse profissional automaticamente eu possibilito que ele conquiste mais consumidores”.

Aos 57 anos, com 24 deles atuando no setor de seguros em parceria com a SulAmérica, Manoel Inacio Paraguassu Neto se destaca como corretor com a maior pontuação na plataforma. Atuando em Natal (RN) com foco em produtos de vida, previdência e saúde, Manoel encarou o isolamento social imposto pela pandemia como uma oportunidade para se atualizar, buscando manter a sua base de clientes e gerar novos negócios, diante de um cenário cada vez mais desafiador.

“Se o cliente está comprando na palma da mão, como o corretor pode estar inserido nisso? Que tipo de produto você tem para oferecer? É preciso buscar informação para não ficar no meio do caminho. A plataforma abriu a minha cabeça e me incentivou a buscar novas alternativas”, afirma Neto. Segundo ele, a partir dos conhecimentos adquiridos nos cursos, vem fazendo seu planejamento e análise da base de clientes para buscar soluções customizadas. Também afirma que está de olho na diversificação de produtos e segmentos de negócio.

A busca por novos caminhos se reflete entre os temas de maior interesse dos cadastrados na plataforma da SulAmérica. Do total de 27 trilhas, a mais acessada até o momento é a “Seja nosso parceiro de Investimentos”, impulsionada pelo lançamento da IndicaSAS em parceria com a Órama, voltada para apoiar a atuação do corretor como consultor financeiro. Em segundo lugar, vem a trilha “Oportunidades de Negócios”. Já entre os 65 cursos ativos na PRA Saber, o “A Era da Ansiedade”, aparece entre os mais populares.

A engenheira civil de formação, Andrea Clementino Bezerra, migrou há 6 anos para o setor de seguros, trabalhando com mais ênfase com produtos de saúde. Ela conta que ainda está numa fase de muito aprendizado no novo segmento, por isso buscou a plataforma para se atualizar e ter confiança na hora de vender e de oferecer uma solução para o cliente. Tem se destacado justamente por ser uma corretora bastante técnica, passando informações de confiança aos segurados.

“Já fiz várias trilhas e cursos, mas um dos que mais gostei foi sobre as principais competências de vendas. Eu mantenho uma rotina fixa de estudos. Madrugo às 4 horas da manhã para conseguir focar num momento mais calmo do dia. Adoro o modelo de educação à distância da PRA Saber, é perfeito para quem mora numa cidade grande, como São Paulo”, relata Andrea.

Da mesma forma que Andrea, o corretor de Osasco (SP), Rafael Carneiro de Almeida, criou metas e uma rotina de capacitação para aproveitar o período mais tranquilo de fim de ano e o isolamento social. Todo o dia acessa os cursos e intercala com as atividades como corretor. Dos conteúdos que já assistiu, destaca os voltados para redes sociais, era digital e marketing 4.0. “São coisas que quero incorporar ao meu trabalho. Sou apaixonado por tecnologia e já estou conseguindo aplicar alguns conhecimentos na minha atuação profissional nas redes sociais”, conta Almeida.

Nova trilha de Marketing Digital

A plataforma disponibilizou no mês de janeiro a Trilha de Marketing Digital, uma nova série com sete vídeos para ajudar na divulgação de ideias, produtos, serviços e até mesmo na criação da própria marca do corretor no ambiente online. Além de entender como o Marketing Digital funciona e impacta os negócios, é possível aprender técnicas de vendas utilizando as redes sociais; fundamentos de personal branding e como fazer prospecção e relacionamento com clientes no meio digital.

“Hoje em dia é fundamental entender sobre marketing e ter uma estrutura de geração de leads através das mídias digitais, pois quem não fizer isto vai obter menos desempenho. Nós ensinamos os corretores a montar página, personalizar tudo de acordo com a marca da corretora e gerar engajamento nas redes sociais. Estamos muito empenhados a proporcionar isso para os nossos parceiros, que ao ficarem em casa perceberam diversas possibilidades e ferramentas para aumentarem a carteira”, ressalta Lima.

Lançada em outubro de 2020, a PRA Saber é uma ferramenta da SulAmérica que disponibiliza cursos e treinamentos online gratuita para corretores de seguros. Ela reúne opções variadas de capacitações para desenvolvimento de habilidades e de negócios, com foco especial em empreendedorismo. Para ter acesso basta se cadastrar no site ou baixar o app disponível no Google Play e Apple Store.

Nicole Fraga

Revista Apólice

* com informações da assessoria de imprensa