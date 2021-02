O tema deste primeiro encontro internacional será “Os Desafios da Distribuição de Seguros pós Covid no Brasil e na Europa”, marcado para 24 de fevereiro, às 13 horas, através do canal do Youtube do CVG-RJ.

O primeiro convidado especial e destaque da programação será o espanhol César García González. Advogado, doutor em Direito de Seguros, corretor, conselheiro do escritório RSA, em Portugal. Delegado da Associação Profissional de Mediadores de Seguros (Apromes-Portugal). É gerente de sinistros da Mapfre Brasil e diretor de sinistros de várias seguradoras, além de assessor jurídico.

O especialista irá falar sobre “Os Desafios da Distribuição de Seguros pós Covid no Brasil e na Europa”.

Também irão se apresentar no mesmo dia o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Brandão, e Nilton Molina, presidente do Conselho de Administração da MAG Seguros e do Instituto de Longevidade Mongeral Aegon. Ambos falarão sobre “Os Desafios da Distribuição de Seguros pós Covid no Brasil”.

O evento é aberto ao público e será mediado pelo presidente do CVG-RJ, Octávio Perissé, e pelo vice-presidente do Clube, Enio Miraglia.

Serviço

Evento virtual: Almoço com Seguro

Tema: Os Desafios da Distribuição de Seguros pós Covid no Brasil e na Europa

Palestrantes: César García González, Henrique Brandão e Nilton Molina

Moderação: Octávio Perissé e Enio Miraglia

Dia: 24 de fevereiro de 2021

Horário: 13 horas

