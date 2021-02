Em todo o mundo, uma das características mais exigidas no mercado de trabalho é o domínio do idioma inglês. Porém, no universo dos seguros, essa tarefa é ainda mais complexa. Com muitos termos e expressões específicos, o setor demanda treinamentos direcionados nesse quesito.

Para preparar os corretores de seguros e profissionais do setor para se comunicarem em inglês, a ENS realizará no eixo Rio-São Paulo o curso livre English for Insurance Professionals. Previsto para ser realizado modalidade presencial, o curso poderá ser ministrado no modo online com aulas ao vivo, caso haja restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

As aulas estão marcadas para começar em março e irão desenvolver habilidades de linguagem e comunicação dos participantes em um contexto profissional de seguros, enfatizando as habilidades de fala, leitura, análise e tradução de textos focados nas especificidades do vocabulário de seguros.

Os alunos participarão de análises de casos, com textos acadêmicos, organizacionais e jornalísticos atuais, e de discussões que permitirão utilizar os termos técnicos e as especificidades do vocabulário de seguros.

O docente será Rafael de Souza Pereira, graduado em Letras Português/Inglês, com especialização na Harrow House International School (Inglaterra), além da docente convidada Margo Black, executiva que já ocupou os cargos de CEO e presidente da Swiss Re Brasil.

Para participar, o aluno deve possuir conhecimentos de inglês no nível intermediário. O investimento é de R$ 1.200, valor que pode ser parcelado sem juros, em quatro vezes no boleto ou em seis no cartão de crédito. Para alunos e ex-alunos da ENS do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros, cursos de graduação e de pós-graduação, o valor é de quatro parcelas de R$ 240,00.

As matrículas devem ser realizadas no site da Escola, onde mais informações estão disponíveis.

