Para prestar uma consultoria de qualidade e apresentar aos clientes sempre as melhores soluções, os corretores de seguros precisam estar constantemente atualizados. Por isso, é fundamental conhecer os ramos mais demandados pelo mercado e entender quais produtos melhor se adequam a cada segurado.

Diante dessa premissa, a ENS avalia constantemente o setor, a economia e a sociedade para determinar o conteúdo da grade do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS). A aprovação no programa é necessária para requerer registro emitido pela Susep e, assim, poder exercer a profissão.

Para 2021, o curso ganhou duas disciplinas que versam sobre temas em destaque no mundo corporativo: Seguros de Riscos Cibernéticos e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), esta última com enfoque específico para corretores.

Além delas, o programa abrange os demais tipos de seguros, como o de Riscos Rurais e Equipamentos Rurais; Aeronáuticos e de Cascos Marítimos; Compreensivos; Lucros Cessantes; e de Transportes. Nas aulas, também serão abordados assuntos fundamentais para os corretores, como Empreendedorismo, Gestão Empresarial e Financeira, Estratégias de Comercialização de Seguros entre outros.

O CHCS completo é formado por três etapas: Capitalização, Vida e Previdência, e Demais Ramos. Ao todo, são sete meses de duração. Ao final, o corretor estará habilitado para comercializar todos os tipos de seguros.

Com início em março, as aulas serão online e contam com tutoria especializada, materiais interativos, e-books, exercícios e interação com os professores.

N.F.

Revista Apólice