EXCLUSIVO – Para falar sobre o que os corretores de seguros podem fazer para melhorar a sua aproximação com o consumidor, debatendo as mudanças no perfil do público e da parceria com as seguradoras, a Revista Apólice realizou no final da tarde de ontem, 24 de fevereiro, o evento “Diálogos Apólice TV”.

A mediação da transmissão ao vivo foi realizada pela jornalista Kelly Lubiato. Os convidados do evento foram Luciana Froehlich, superintendente de Marketing e CRM na SulAmérica; Alexandre Nogueira, diretor da Bradesco Seguros; e Rafael Caetano, diretor executivo de Marketing e Canais da Icatu Seguros.

De acordo com Luciana, o corretor reforçou seu papel de consultor durante a pandemia e que a categoria deve focar em oferecer serviços e produtos, garantindo que o cliente adquira a melhor solução para as suas necessidades. “O corretor precisa estar antenado com as tendências do mercado. Um segmento que já está crescendo e com certeza veio para ficar é o saúde, pois a Covid-19 colocou em evidência a importância de cuidar do nosso bem-estar. As recomendações que o corretor faz têm um grande valor na relação com o consumidor, o que ajuda a torná-lo mais próximo do segurado e conquistar a sua confiança”.

Para que o corretor construa um relacionamento com o cliente e amplie sua carteira, é necessário utilizar a tecnologia e as redes sociais para estar conectado com o público e fazer a divulgação da sua marca. Segundo Nogueira, não basta apenas fazer posts falando sobre a corretora ou algum produto, mas gerar engajamento e atrair mais pessoas para entender sobre o que está sendo dito. “Antes de focar em um canal, é preciso elaborar uma estratégia. Ao fazer isso, é possível entender o seu público e onde ele está mais presente. Além disso, é fundamental que o profissional utilize uma linguagem mais humanizada ao tirar a dúvida do consumidor e mostrar-se cada vez mais especializado”.

Caetano ressaltou a importância das seguradoras apoiarem todos os parceiros durante este processo, oferecendo alternativas e soluções para facilitar a rotina do corretor. Para o executivo, ao disponibilizar cursos e treinamentos para os corretores, as companhias estão investindo na melhoria do atendimento ao cliente e aumentando as possibilidades de negócio. “Aqui na empresa nós elaboramos a Educatu, uma plataforma que possibilita que a capacitação seja feita online ou offline. Na ferramenta, conteúdos institucionais, sobre novos produtos e serviços, além do atual cenário dos mercados segurador e financeiro, são postados todos os dias. Em tempos de isolamento social, esta é uma ótima forma dos corretores otimizarem seu tempo em casa. Iniciativas como esta só reforçam a importância da parceria entre seguradora e corretor”.

Veja o evento na íntegra:

Nicole Fraga

Revista Apólice