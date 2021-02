A ENS segue com vagas disponíveis para a Graduação Tecnológica em Gestão de Seguros, nas modalidades online e presencial, no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP). Para os profissionais que atuam em empresas e entidades conveniadas à Escola, há redução de 20% sobre o valor da mensalidade do programa. A ideia é contribuir para o desenvolvimento dos profissionais que atuam no mercado de seguros, buscando manter e ampliar a qualidade e eficiência dos serviços prestados pelo setor.

A instituição oferece ainda outras condições de bolsas, destinadas a ex-alunos do programa Amigo do Seguro, transferidos de outras instituições de ensino, diplomados ou para quem ingressar com a nota do Enem.

A graduação prepara os alunos para um campo de atuação amplo e promissor. O profissional formado em Gestão de Seguros pode atuar em seguradoras, bancos, instituições de crédito, startups de seguros e empresas que possuem departamentos de gerenciamento de riscos.

Com essa capacitação, é possível desempenhar a função de supervisor de equipes comerciais e técnicas no segmento de seguros, fazer análises de bens a serem segurados, desenvolver planos e contratos de seguros, entre outras atividades.

Todas as turmas terão início na modalidade a distância, mesmo as presenciais, que, inicialmente, terão aulas ministradas em ambiente online, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os processos seletivos também estão sendo realizados de maneira remota.

Outras graduações

Para 2021, a ENS lançou quatro novos cursos de Graduação Tecnológica: Gestão de Recursos Humanos; Gestão de Processos Gerenciais; Gestão Financeira; e Marketing. Com duração de dois anos, os programas também terão início em 5 de abril. Neste primeiro semestre, a oferta é para a cidade do Rio de Janeiro (RJ), turno da noite, com aulas online ao vivo.

As inscrições para o processo seletivo podem ser realizadas no link ou diretamente com a área Comercial da ENS, pelo e-mail [email protected] ou telefones (21) 3380-1524 e (11) 2739-1059.

N.F.

Revista Apólice