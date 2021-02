O Clube de Vantagens Bradesco Seguros, plataforma que oferece ao segurado ofertas em diversos produtos e serviços, está com condições especiais em fevereiro. Como destaque do mês, destacam-se as voltadas ao setor de esportes, já que no dia 19 de fevereiro é o Dia do Esportista. Centauro e Under Armour são algumas das marcas do segmento com promoções disponíveis. Netshoes, Pneus DellaVia, Royal Pets e DPaschoal também estão oferecendo descontos.

Atualmente, o Clube conta com cerca de 400 parceiros e expandiu operações com ações em grandes marcas como Casas Bahia, Lojas Americanas, Aramis entre outras. As empresas se juntam a parceiros de múltiplas áreas como viagens, restaurantes, farmácias e eletrônicos.

Para fazer parte do Clube de Vantagens, não há a necessidade de acumular pontos ou investir valores adicionais. É preciso apenas ter um produto da Bradesco Seguros e realizar o cadastro pelo site.

N.F.

Revista Apólice