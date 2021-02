De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), existem 139,3 milhões de animais de estimação vivendo em lares brasileiros. No mundo, o país é o segundo em população de pets e em faturamento com produtos e serviços direcionados a eles, o que mostra cuidado e o vínculo afetivo com esses animais. Como a preocupação com a saúde engloba a atenção com todos os integrantes da família ou habitantes de um mesmo lar, sejam eles humanos ou de quatro patas, a Ciclic passou a oferecer coberturas de serviços veterinários e assistência geral para pets no produto Saúde Protegida.

Clientes do Saúde Protegida podem considerar seu animal de estimação (cães ou gatos) como um dependente, da mesma forma que pode adicionar um cônjuge ou filho. Vinculada ao serviço de saúde, o Saúde Pet da empresa prevê cobertura para consultas veterinárias presenciais, orientação com veterinário por telefone, assistência funeral, além de outras conveniências que vão desde indicação de hotel até transporte emergencial e envio de ração.

“Consideramos que ‘filho é filho’ e os de quatro patas também nos exigem muita atenção e nos dão muito carinho. Cuidar e gerenciar a saúde de todos que fazem parte da mesma família ganhou outra relevância nos últimos meses. A disponibilidade e a conveniência nessas horas são fundamentais, garantindo que o atendimento seja realizado e ajudando em detalhes que fazem a diferença no dia a dia do cuidado com os pets. Para adicionar um pet ao produto, é exatamente igual a adicionar um filho: basta inseri-lo como dependente do plano, de forma simples, digital e rápida”, afirma o CEO da Ciclic, Raphael Swierczynski.

São 12 serviços oferecidos pelo Saúde Protegida para Pets, entre eles sete que podem ser acionados ilimitadamente. Para assistência e transporte emergencial, consulta veterinária presencial, assistência funeral ou envio de ração há limites de valores de cobertura e de uso ao longo do ano, que podem ser consultados no site ou central de atendimento. Não há restrições para agendamentos de consulta veterinária, informações e aplicação de vacina em domicílio, acionamento de leva e traz, dados sobre raças ou informações veterinárias úteis e indicação de banho e tosa.

Todos os clientes do Plano Plus do Saúde Protegida, com valor a partir de R$49,90 mensais, podem adicionar seu Pet como dependente por R$10 adicionais por mês. É mais uma inovação do produto, que já contava com consultas ilimitadas com clínicos gerais e pediatras 24 horas por dia, descontos de até 80% em medicamentos nas farmácias parceiras e preços exclusivos em mais de 3.500 clínicas para consultas presenciais e em laboratórios de medicina diagnóstica para realização de exames.

N.F.

Revista Apólice